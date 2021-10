Muchas personas no denuncian un delito por considerar una pérdida de tiempo. | Fuente: Andina

Entre julio y diciembre del 2019 el 26.7% de la población urbana peruana reportaba haber sido víctima de algún hecho delictivo. En el periodo noviembre 2020 – abril 2021 (que es el dato más reciente con el que contamos), este porcentaje se había reducido a 18.6%.

En cierta medida esta reducción era esperable, porque hay menos actividad económica y ha habido menos gente caminando por las calles. Pues bien, el robo de dinero, cartera o celular sigue siendo el más frecuente, con 9%. La estafa es el segundo más frecuente, con 2.6%. Robo de vehículo está en tercero con 1.4%. El vehículo en cuestión puede ser auto, camioneta, autopartes, motocicleta, mototaxi o incluso bicicleta. Amenazas e intimidaciones está en cuarto con 1.6%. Empata con maltrato y ofensa sexual que también tiene 1.6%.

Si bien un 18.6% de la población urbana ha sido víctima de un hecho delictivo entre noviembre del 2020 y abril del 2021, apenas un 15.5% hizo la denuncia. Esta cifra viene de unas encuestas que ha estado haciendo el INEI y que son más confiables que la data oficial de la Policía, justamente porque no todos colocan la denuncia en una comisaría. Si se pregunta por qué no hicieron la denuncia, las razones que dan son variadas.

La principal razón, de lejos, es que lo consideran una pérdida de tiempo, en un 34.2%. En un 18.9% la denuncia no se hace porque desconoce al delincuente. O sea, se reconoce víctima del delito, pero no se dio cuenta o no vio al culpable. El 15.2% lo considera un delito de poca importancia. Y el 12.8% no hace la denuncia porque desconfía de la policía. O sea, no confía en el personal que nosotros estamos manteniendo -porque su sueldo sale de nuestros impuestos- para que vele por nuestra seguridad. Qué mundo.

