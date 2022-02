El podcast ‘Perú Debate’ habla de la administración pública en su programa de esta semana. | Fuente: Andina

¿A qué se llama administración pública? Son las instituciones del Estado que hacen que las cosas sucedan a favor de la población y del país. Por ejemplo, el poder ejecutivo es responsable de dotar de profesores al sector educación, compra de provisiones para el sector salud, implementación de hospitales, construcción de carreteras, vacunación, etc.



¿Por qué las reformas administrativas no logran los resultados esperados?

Mayen Ugarte, investigadora PUCP y autora del documento de política “¿Por qué las reformas administrativas no logran los resultados esperados?”, explica que dentro de la administración pública siempre hay un “dueño”, es decir un ente rector que conduce cada sector. En educación el “gran dueño”, en el ámbito nacional es el ministerio de Educación y tendrá que trabajar con las direcciones de educación de los gobiernos regionales. El Estado también cuenta con entes rectores del funcionamiento interno de las organizaciones públicas, como por ejemplo el ministerio de Economía y Finanzas tiene una dirección interna de Presupuesto público, que es la que se encarga de ver cómo se ejecuta con las mismas reglas el presupuesto a nivel nacional en las tres mil quinientas unidades de gasto de los poderes del Estado y los gobiernos regional y local.

Ugarte precisa que las reformas administrativas son las innovaciones que se hacen hacia dentro del Estado, son las modificaciones en la forma cómo operan las organizaciones públicas para brindar bienes y servicios a la población. “Hay un conjunto de estas reformas que son invisibles para los ciudadanos y los políticos. Son invisibles porque no tienen un efecto inmediato en el ciudadano, tienen que ver con la forma en que se ejecuta el presupuesto, cómo se deciden las inversiones, cómo se contrata al personal del sector público, si se tienen servidores públicos bien seleccionados se tendrán mejores servicios públicos provistos por el Estado”, detalla la experta en gestión pública.

En su documento de política con aportes 2021-2026, Ugarte expone tres problemas subyacentes que explican por qué fallan los cambios: (i) no tienen el tiempo suficiente para madurar, y en un contexto de alta rotación, gana el sentido del proceso antes que el resultado porque nadie exige los resultados finales; (ii) el desequilibrio basado en la microrregulación ralentiza la gestión, lo cual hace que las entidades no logren transformar estas reformas en actos concretos orientados a resultados; (iii) no circula el conocimiento para aprender a gestionar, pues los servidores públicos están atrapados por las “cosas pequeñas” que terminan por desviar el foco de los esfuerzos directivos de las reformas.

(Acceda a todo el documento en https://cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2021/por-que-las-reformas-administrativas-no-logran-los).

Escucha el episodio completo de Perú Debate Explica a propósito de la administración pública: