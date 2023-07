Polarización y aumento de la pobreza, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player

Durante algunos meses pudimos creer que la pobreza había aumentado en el Perú como consecuencia de la COVID-19 y que la vuelta a la actividad produciría un efecto rebote. Desdichadamente las cifras que se manejan hoy evidencian que no es así. El economista Elmer Cuba ha explicado en RPP que los fenómenos climáticos y la incertidumbre política están a punto de causar que el año 2023 termine con una tasa de crecimiento negativa. ¿Quién, en efecto, podría querer invertir en un país con precariedad política y sin liderazgos que apunten a la unidad y la renovación? Las malas cifras macroeconómicas terminan siempre afectando a los más pobres, es decir a los que dependen de un empleo informal y ganan de acuerdo a la suerte de cada día. La encuesta publicada ayer por CPI muestra que hay cientos de miles de peruanos que tienen que resignarse a comer menos, y peor aún, dar de comer menos a sus hijos. Y aunque parezca imposible, esa misma encuesta da cuenta de una mayoría de peruanos que cree que la gestión del gobierno de Dina Boluarte es todavía peor que la de Pedro Castillo. ¿Alguien puede creer que esa dura realidad va a ser modificada por efecto de la protesta programada mañana? Creer que la salida de Dina Boluarte va a mejorar automáticamente los problemas de fondo no solo es ingenuo sino que también revela no haber aprendido las lecciones de los últimos años. Lo que necesitamos no es derrocar gobiernos y arrinconar a nuestros adversarios políticos. Al contrario, necesitamos con urgencia un pacto para detener el aumento de la pobreza. Y no hay manera de lograrlo sin promover la inversión. Hay muchas razones para protestar, pero lo más grave que está sucediendo en nuestro país es que aumenta el número de pobres. La solución no se hallará con más polarización, al contrario, con la disposición de generar consensos en torno a puntos esenciales: crear empleo, mejorar los servicios, reducir las desigualdades, preservar la paz social.

Las cosas como son