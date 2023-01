Dina Boluarte, presidenta de la República. | Fuente: Andina

El politólogo Luis Fernando Nunes, exdirector del Centro Carter, analizó la crisis que atraviesa el Perú tras semanas de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

El especialista consideró que el sistema electoral peruano no permite realizar unas elecciones rápidas y tampoco se podría realizar una reforma política en ese tiempo.

"Como politólogo, tenemos en el país el sistema electoral más enredado del mundo. No hay otro sistema electoral compuesto por tres organismos: uno que pone el padrón, otro que pone la logística y otro que pone la jurisdicción. Eso implica que hacer la elección tiene muchas dificultades", dijo.

"Lamentablemente, en ocho meses no se pueden hacer reformas constitucionales, se pueden hacer algunas pequeñas reformas para facilitar la elección", agregó para Ampliación de Noticias de RPP.



Mensaje de Boluarte

Fernando Nunes manifestó que la jefa de Estado quiere dejar el mandato pero no lo hace, ya que no sabe en manos de quién quedará la presidencia del país.

"Desde hace días, yo veo a la presidenta un poco desesperada, como diciendo 'cuándo me dejan irme para mi casa'. Y su mensaje de ayer volvió a darme esa sensación. Ella quiere dar al Congreso uno o dos proyectos de ley un poco presionando para que esto se resuelva", comentó.

"Me imagino que no sabe en manos de quién va a dejar el barco. Hay gente que dice que sea el presidente del Congreso pero no este presidente del Congreso, sino buscar otro que no sea el señor Williams. Va a ser difícil porque el Congreso está desacreditado. Nadie confia en nadie", añadió.

"Ella tiene que manejar este barco hasta el último momento, porque constitucionalmente es lo que le ha dado la Carta Magna", aseveró el politólogo.