El presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila Herrera. | Fuente: EsSalud

El presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, rechazó estar involucrado en presuntos actos irregulares en la compra de lentes de seguridad contra salpicaduras para los establecimientos de salud y anunció que solicitará una revisión del informe que sobre la materia emitió la Contraloría General de la República.



En una entrevista con el programa Nada está dicho, de RPP, el contralor de la República, Nelson Shack, dijo en vísperas que "el año pasado se han identificado por pandemia y sin pandemia más de 7 700 funcionarios públicos con indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal".



"Varios de esos funcionarios son altas autoridades en distintas instituciones, como, por ejemplo, el presidente ejecutivo de EsSalud, que está comprendido en uno de estos informes de control. Ahora lo que esperamos es que haya una sanción ejemplar", expresó.



En un comunicado, Gino Dávila Herrera, que recientemente reemplazó a Mario Carhuapoma en el cargo, dijo que su participación en estos supuestos hechos fue desvirtuada por la Comisión de Control que hizo una evaluación de los actos administrativos sobre la referida compra, como parte del Servicio de Control Específico efectuado por el Órgano de Control Institucional (OCI) ante una presunta irregularidad.



EXPRESA SU "INDIGNACIÓN"

El alto funcionario precisó que la decisión de desvirtuarlo del caso fue comunicada por la jefa de la Comisión de Control, Graciela Marión Pajuelo Irribarren, a través de una carta remitida el 20 de diciembre de 2021.



El presidente ejecutivo de EsSalud expresó su "extrañeza" que al día siguiente de asumir el cargo se haya hecho público el Informe de Control Específico Nº 092-2021-OCI/0251-SCE que la Controlaría hizo sobre la compra de los lentes, el cual fue remitido el 4 de enero de este año al entonces presidente ejecutivo, Mario Carhuapoma.



Explicó que la Gerencia de Operaciones Territoriales, área que estuvo a su cargo cuando se realizó la adquisición de los lentes, no se encarga de realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios destinadas a la institución, sino que esa labor le corresponde a otras áreas como la Gerencia de Logística y la Gerencia Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe).



Gino Dávila Herrera refirió que es médico de profesión y que trabaja más de 36 años en el Seguro Social. "Me indigna que se me pretenda involucrar en hechos en los que no he participado", remarcó.

Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

Nuestros podcast

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.