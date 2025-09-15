Presidente de la ANGR señala que gobernadores regionales no aceptarán más recortes de presupuesto: "Va a ser una posición firme"

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Koki Noriega, aseguró en RPP que los 25 gobernadores del país no aceptarán más recortes al presupuesto, al considerar que afectan directamente a las zonas más pobres a nivel regional.

"El recorte presupuestal que sentimos es bastante, mientras que las otras instituciones se lo llevan para gastos corrientes, por ejemplo, el mismo Congreso, tres veces [está] duplicando su presupuesto para gasto corriente. A las instituciones —quienes venimos trabajando en el desarrollo, se podría decir, territorial, descentralista, y sobre todo le hemos dado la gobernanza al Perú en estos últimos años—, no es posible que nos recorten hasta 25% de algunas regiones más pobres", mencionó en Ampliación de Noticias.

En esa línea, dijo que será "una posición firme" para el próximo Consejo de Estado Regional (CER) donde, señaló, que no permitirán "que se quite el presupuesto a las regiones".

"Ceo que va a ser una posición firme acá para el siguiente CER que también creo que se va a desarrollarse en Huánuco, donde no vamos a permitir que se quite el presupuesto a las regiones. Eso va a ser una posición firme, contundente, y también seguro que hoy día vamos a tocar también para que nosotros desde la asamblea podamos ser veedores, ser propositivos con estas elecciones presidenciales que se vienen en este año 2020-2026 para dar la tranquilidad, la estabilidad a nuestro Perú", mencionó en RPP.

Asamblea

Por otro lado, Noriega destacó en RPP que la V Cumbre Nacional "Hambre Cero", que se celebrará en Huánuco, es crucial porque el objetivo principal es enfrentar la inseguridad alimentaria y reducir la anemia infantil en el país.

Esta cumbre tiene como objetivo fortalecer los programas de agricultura familiar y mejorar la nutrición y salud pública, buscando reducir la anemia infantil con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

"Para nosotros, principalmente es fortalecer la agricultura familiar, que propone ampliar los programas desde Minagri y también las direcciones regionales de agricultura, mejorarlo a nutrición y salud, que es totalmente importante, que es un objetivo específico de reducir anemia infantil", declaró en Ampliación de Noticias.

Adicionalmente, Noriega subrayó que "antes todo dependía del gobierno central, ahora podemos utilizar parte del fondo de compensación regional para cerrar brechas en la atención primaria".

"En Arequipa, en el CER, nosotros conseguimos que a nosotros nos dejaran competencias y una parte del Fondo de Compensación Regional - FONCOR, que sea utilizado para cerrar esas brechas. Entonces ese espacio ha dado que nosotros en salud primaria, en los hospitales, en los colegios que falten, podemos destinar profesionales para mitigar esa deficiencia. Creo que es uno, y también lo que se ha visto bastante en Huánuco es la inversión en la agricultura familiar", detalló en RPP.