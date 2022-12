Presidente de la ANGR: La corrupción no puede ser el "común denominador" en la gestión de las nuevas autoridades regionales

Al ser consultado sobre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, Jean Paul Benavente dijo que desde la ANGR no están contentos con lo que viene haciendo el actual gobierno; sin embargo, consideró que la única forma de salir de la crisis política es a través del diálogo entre todas las fuerzas políticas, tal como lo recomendó la OEA. "No me imagino una lógica de vacancia en un momento tan delicado, tan difícil, así como no me imagino una lógica de cierre de Congreso intempestivo. Para nosotros, de manera neutral y objetiva, debe haber un diálogo", sostuvo.