El director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera Velarde, precisó que el informe final emitido por el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) no va a tener impacto, debido a que la coyuntura política se renueva todos los días. Herrera Velarde señaló que a diario se ven casos de corrupción y ello terminaría por empañar el trabajo de la OEA.

"Yo creo que (el informe) no va a tener impacto. A estas alturas muy poco se habla de esto y en este país todos los días hay un escándalo de corrupción. Entonces una cosa tapa a la otra. Y ahora estamos hablando de más corrupción que viene desde el Gobierno y que sin duda alguna no es la primera vez que sucede, pero debemos tener consciencia de decir: ´basta ya´", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, admitió estar sorprendido porque en el informe no se menciona "ni una sola palabra" sobre el tema de corrupción, pese a que sostuvo una reunión con los miembros del Grupo de Alto Nivel de la OEA y les hizo saber su punto de vista.

"La reunión a la que fuimos citados fue la última de todas. Expresamente me dijeron a mí que el tema más importante era el de la lucha contra la corrupción. Nosotros entregamos un informe producto de nuestras investigaciones que acreditaban toda la modalidad o los patrones de cómo el régimen, no solamente a nivel ministerial, sino incluso de altos mandos, ha copado el Estado bajo una creencia equivocada de que es un botín. Y lo que nos sorprende de la entrega de este informe, con datos en un USB incluso, es que no se mencione ni una sola palabra sobre corrupción. Nos sorprendió bastante y nos preocupa cómo se ha emitido ese informe", aseveró.

"Ellos recibieron el informe. No expresaron ninguna opinión. Nos preguntaron simplemente cuál era la salida. Nostros dijimos que no somos un órgano político, sino de lucha anticorrupción. Y le planteamos una salida de lucha contra la corrupción que tiene que ejecutarse en el país bajo una estrategia. Nos escucharon, fue muy ceremoniosa la reunión y yo no entiendo cómo en un país plagado de corrupción no se puede hablar una palabra en el informe", agregó.

Pronunciamiento distorsiona la realidad

En otro momento, Herrera comentó que lo que hace el pronunciamiento de la OEA es distorsionar la realidad, ya que se habló de guerra civil y él, a título personal, no considera que sea así.

"Cuando un pronunciamiento distorsiona la realidad, creemos que hay un sesgo. Y lo que hace este informe es cambiar la realidad. Habla de guerra civil, un término muy delicado y muy grave para hablar. Cuántas situaciones, cuántos países están en guerra civil. Eso no se puede usar ligeramente. El informe de la OEA dice que estamos en guerra civil y yo no veo ninguna. Evidentemente, lo que está cambiando en la realidad es que hay corrupción por todos lados, incluso en temas tan delicados como el sistema de salud. Hay gente que se está muriendo y lo que este régimen hace es lucrar con la salud de una forma sistémica, como ha venido sucediendo antes, dicho sea de paso", culminó.