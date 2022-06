Marchese señaló que hasta la fecha no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno. | Fuente: Andina

Esta tarde, en diálogo con RPP Noticias, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada, Javier Marchese, anunció que diversos gremios realizarán un paro indefinido el próximo 27 de junio, ante la falta de un acuerdo con los representantes del Ministerio de Transportes.

“Hace más de un mes que venimos dialogando casi a diario con los equipos legales, técnicos del Ministerio de Transportes y hoy día que esperábamos que nos dieran respuesta porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestras propuestas de solución, resultan que hoy día dicen se ha seguido dialogando, como si no conocieran el problema. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada”, señaló.

Al ser consultado sobre si han dialogado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Barranzuela, el líder de la UNT señaló que no se ha conversado con el funcionario.

“Se fue a Arequipa y de ahí dijo que se levantaba el paro, que ha llegado a un acuerdo con los transportistas y eso es una gran mentira.Tenemos a 14 gremios de gente que estamos asociados. Las regiones de Cajamarca, de Paita, todos estamos asociados. Estamos representando a 400 mil camiones a nivel nacional”, agregó.

Finalmente, Marchese indicó que este miércoles los representantes del MTC aseguraron que el viernes próximo les realizarán un anuncio con respecto a sus demandas.

“El paro va a comprender que los camiones no salgan de sus cocheras, que se guarden, porque a partir del 27 a las 00:00 nos vamos a paro indefinido todos los camioneros, porque si no solucionamos hoy día, vamos a ir a la quiebra. No nos queda otro camino que hacer un paro contundente e indefinido hasta que nos firmen el decreto supremo o la ley que corresponda”, dijo.

