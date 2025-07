Presidente del IGP, Hernando Tavera: "Hemos avanzado enormemente en el pronóstico de los sismos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) conmemoró su 103º aniversario, destacando su evolución y logros en el campo de la geociencia. Desde su fundación en 1922, el IGP se ha consolidado como la primera institución geocientífica del país, con investigaciones que abarcan desde fenómenos terrestres hasta estudios atmosféricos y del geoespacio.

En diálogo con RPP, el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, habló sobre los avances significativos en la predicción y gestión de riesgos de desastres en una región sísmicamente activa como Perú.

"Al día de hoy realmente se ha abierto una serie de ventanas, de puertas que nos permiten mirar al espacio, entonces el IGP ahora investiga todo lo que ocurre dentro de la tierra, en la superficie, en la atmósfera y en el geospacio. [Y no hablamos solo de sismos] Nuestro aporte es importantísimo, si nos enfocamos solamente al tema de gestión de riesgos de desastres, somos responsables de los pronósticos fenomenológicos", explicó en Ampliación de Noticias.

Avances

Tavera resaltó el trabajo y la responsabilidad del instituto en el monitoreo de eventos como el fenómeno de El Niño, huaycos y actividad volcánica. "Cada año estamos publicando cerca de 200 artículos científicos que contribuyen al conocimiento de la ciencia desde el Perú hacia el mundo, muchas veces de manera colaborativa con instituciones del extranjero", añadió.

Sin embargo, Tavera subrayó la complejidad de predecir terremotos, apuntando que aunque se puede identificar dónde ocurrirá un sismo, determinar el momento exacto sigue siendo un reto para la ciencia.

"El tema es de que no tenemos la suficiente información, es decir, que en el mundo no ha ocurrido la suficiente cantidad de sismos grandes como para poder tener la información que se necesita para hacer la investigación. Lo que hemos avanzado enormemente es en el pronóstico de los sismos. Todos los sismos que han ocurrido hasta la fecha en el mundo, se sabía dónde iba a ocurrir. Obviamente la fecha es el punto crítico", mencionó.

Una de las estrategias tecnológicas empleadas es aprovechar la diferencia de velocidad entre las comunicaciones electrónicas y las ondas sísmicas.

Reflexión

Tavera también reflexionó sobre la necesidad de que la población cambie su percepción sobre los fenómenos naturales, viendo procesos como los sismos y las erupciones volcánicas no solo como amenazas, sino como eventos que han dado forma a la geografía del país y permiten la disponibilidad de recursos naturales como el agua.

"La población tiene que entender que el problema no es el sismo. El problema es realmente cómo hemos crecido como ciudad. Varias veces he comentado, antes que las dos placas colisionaran frontalmente, nuestro país era plano. Pero cuando colisionan, esa colisión hace de que nuestra zona costera se arrugue. Y cuando se arruga, forma la Cordillera de los Andes [...] Es el sismo el que nos modela el suelo, la topografía. Es la ilusión volcánica la que hace eso. Entonces la población ve al sismo, a la ilusión volcánica y todos los procesos como algo que es dañino. Pero no es así. Es parte del proceso y gracias a eso tenemos toda la superficie de nuestro planeta Tierra para disfrutarlo", zanjó.

Información

Aunque no se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo, sí es posible implementar sistemas de alerta temprana que podrían ofrecer hasta 35 segundos de anticipación en ciudades alejadas del epicentro, como Lima en el caso del terremoto de Pisco de 2007, aseguró Tavera en RPP.

"La población siempre suele preguntarse cuánto duró el sismo, y lo que la población debería entender es que lo que nosotros percibimos es el sacudimiento del suelo al paso de las ondas sísmicas. No es el sismo, la ruptura está en el fondo del océano, nosotros percibimos el sacudimiento por el paso de las ondas sísmicas. Entonces, la idea aquí es muy sencilla: cuanto más cerca esté del punto del sismo, el tiempo de alerta es menor, y cuanto más lejos estoy, el tiempo se incrementa", declaró en Ampliación de Noticias.

El ingeniero también subrayó la existencia de normas de construcción sismo resistente en el país. Estas regulaciones son obligatorias para grandes edificaciones y requieren permisos municipales antes de su construcción. Además, para estructuras que superan los 10 000 metros cuadrados, se exige la instalación de sensores que miden el desplazamiento durante un sismo.

El ingeniero instó a la población a evaluar las condiciones de sus viviendas y realizar simulacros periódicos como medida preventiva. "El sismo va a ocurrir, eso nadie lo va a poder evitar. Pero sí se puede trabajar en reducir riesgos y no ser cómplice de una cultura de prevención que cada vez hace más falta al país", concluyó.