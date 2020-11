"No era necesario y además no correspondía por haberse producido la sustracción de la materia", argumentó el magistrado Blume. | Fuente: Andina

Esta tarde, en declaraciones a RPP Noticias, el procurador del Poder Ejecutivo, Luis Huerta, se refirió a la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional de declarar improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial al expresidente Martín Vizcarra. Al respecto, el magistrado Ernesto Blume consideró “prudente” no definir el concepto de vacancia presidencial, porque significaría “caldear” la situación política y echar leña al fuego.

En respuesta a estos comentarios, el procurador Huerta señaló que la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional ha “renunciado” a la labor de interpretar la Constitución, al no emitir un pronunciamiento “sobre el eje de la controversia.

“El TC no puede argumentar si quiere o no quiere echar más leña al fuego para interpretar la Constitución. En ninguna parte de la Constitución le ponen un límite. El TC está obligado a pronunciarse, decidir una controversia, interpretar la Constitución. Si no hace eso porque no quiere echar más leña al fuego es un argumento que no se puede aceptar de un magistrado constitucional”, dijo.

Con respecto al concepto de incapacidad moral permanente, el procurador señaló que lo explicado por Ernesto Blume implica que la situación de vacancia podría repetirse en el futuro con otro presidente.

“Si él considera que no ha habido ningún problema me parece que no ha estado atento a la realidad nacional. Me da la impresión de que el magistrado Blume no entendió nada de lo que trataba el caso y no le dio la importancia”, apuntó.

“Lo que está queriendo decir el señor Blume es que todo lo que hemos vivido en el país se va a volver a repetir porque él no lo ha visto. (…) Si él considera que no ha habido ningún problema me parece que no ha estado atento a la realidad”, agregó.

