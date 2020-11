"No era necesario y además no correspondía por haberse producido la sustracción de la materia", dice Ernesto Blume sobre la incapacidad moral permanente. | Fuente: Andina

El magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló este jueves que no es necesario pronunciarse sobre el concepto de incapacidad moral permanente, cuando la demanda competencial presentada por el Ejecutivo sobre la vacancia presidencial se ha declarado improcedente por sustracción de materia.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde de RPP, el magistrado aclaró que el pronunciamiento del máximo órgano constitucional autónomo es sobre el primer pedido de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.



"No era necesario y además no correspondía por haberse producido la sustracción de la materia, si se sustrae la materia ya usted no tiene materia por resolver y ese ha sido el sentido de nuestra decisión y esta es la posición oficial del Tribunal Constitucional", dijo sobre el concepto de incapacidad moral permanente.



Ernesto Blume, quien votó a favor de rechazar la ponencia de Marianella Ledesma, consideró "prudente" no definir el citado concepto porque significaría "caldear" más la situación política.



"Ya estamos frente a un nuevo Presidente que ha asumido el mandato presidencial y el país tiene que continuar dentro de estos 25 años de democracia en donde no ha habido interrupciones a la sucesión constitucional", dijo.



"Ese concepto no debe estar claro"



El magistrado del Tribunal Constitucional sostuvo que el concepto de incapacidad moral permanente es una cláusula abierta que habilita al Congreso de la República a diversas situaciones. Argumentó que puede surgir casos que descalifican "la dignidad" del Presidente de la República.



"Ese concepto no debe estar claro porque depende de cada situación de la peculiaridad", expresó.

Nota en desarrollo







