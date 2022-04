El pasado 3 de octubre, el presidente lanzó la 'segunda reforma agraria' desde Cusco. Esta semana, grupos agrarios han acatado protestas por el alza del precio de fertilizantes y los combustibles. | Fuente: EFE/Presidencia

Fernando Bravo, productor ganadero y agrario, se pronunció sobre el conflicto social suscitado en el centro y sur del país, tras el alza del precio de fertilizantes y combustibles. En diálogo con RPP Noticias, afirmó que el presidente Pedro Castillo les engañó con su anuncio de la ‘segunda reforma agraria’.

“Tenemos un presidente que a todos los productores nos ha mentido. Es un presidente mentiroso, que no cumple con su palabra. Sabemos que este paro si no defendemos ahora con toda la carretera bloqueada, porque ya se llegó al extremo. No ha cumplido. Esa reforma agraria es una mentira completa desde que se inició. Comenzaron a mentir con la segunda reforma agraria. Nos engañaron a los productores. Nosotros pensamos que él, un hombre de campo, iba a pensar como nosotros”, dijo Bravo.

Bravo detalló que el problema radica en el alza del coste de vida. Como se sabe, el INEI ya advirtió que en marzo Lima Metropolitana tuvo la inflación más alta en 26 años, que se replica y ahonda en otras regiones del país. “La gasolina es imposible. Nos movilizamos para llevar nuestros productos, con gasolina”, dijo Bravo.

El dirigente ganadero y agrario manifestó su rechazo a las declaraciones del presidente Castillo, quien dijo que tras los paros hay dirigentes “malintencionados y pagados”. “Ha faltado el respeto a los dirigentes, que somos ‘coimeables’, ‘que recibimos dinero’. He hecho respetar a mi gremio”, dijo y manifestó que los problemas se resuelven “con hechos”.

Buscarán interpelar al ministro de Agricultura

Esta mañana, el congresista Hernando Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular, informó que este partido está promoviendo buscar las firmas para una moción de interpelación al ministro de Agricultura, Óscar Zea, por la poca capacidad de respuesta que ha mostrado el Gobierno para atender las demandas de los gremios de transportistas y agricultores.

"Hay que indicar claramente que quien gobierna es el Ejecutivo. El Congreso tiene una labor de legislar, que no es una labor rápida, y fiscalizar. Creo que, al menos desde nuestra bancada y desde varias de oposición, hemos estado muy atentos a la inacción, al trabajo regular hacia malo del ministro de Agricultura", señaló en entrevista con RPP Noticias.

PODCAST RPP | Ministro de Economía anuncia más presupuesto para programas sociales

Oscar Graham dijo que habrá más recursos para las ollas comunes y los comedores populares, a fin de enfrenta el alza en los precios de alimentos. El ministro dijo que "hay espacio" para un aumento de la remuneración mínima vital. Agregó que el Gobierno ya atendió las principales demandas de los transportistas de carga en paro que bloquean carreteras del país.