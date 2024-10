Proinversión: Proyecto minero El Algarrobo "va a dinamizar la economía" de Piura

Asimismo, Roger Incio Sánchez, director de Proyectos de Proinversión, afirmó en RPP que el proyecto minero El Algarrobo no afectará la agricultura de la zona y ayudará a enfrentar la minería ilegal.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declararon de interés la promoción del proyecto minero El Algarrobo, ubicado en Tambogrande (Piura), que contempla un monto total del proyecto de 2,753 millones de dólares.



El monto se desagrega en 759 millones de dólares en inversión y 1,994 millones de dólares en gastos de operación en los primeros 10 años, según el acuerdo del Comité Pro-Minería y Energía N°172-3-2024-PROYECTO ALGARROBO y la Resolución de la Dirección Ejecutiva de Proinversión N° 57-2024-DEP.13.



Roger Incio, director de proyectos de Proinversión, mencionó en el programa Ampliación de Noticias, de RPP, que la primera etapa del proyecto minero priorizará la gestión social con la comunidad con la finalidad de realizar un proyecto hídrico que cubra las necesidades de la gente. "Este es un proyecto muy particular. Es una iniciativa privada presentada por una empresa peruana con mucha experiencia en el campo minero y, sobre, todo que tiene un componte que da cara a la problemática social. Es decir, hay un componente hídrico que en un tiempo determinado hará los estudios para identificar las fuentes de suministro de agua que puedan cubrir a la zona de la comunidad donde se aloja este proyecto territorialmente", explicó Incio Sánchez.



Luego de ello, proseguirá la fase de exploración, elaboración de los estudios de factibilidad bancable, de impacto ambiental e ingeniería de construcción, operación comercial del proyecto hasta la ingeniería para el cierre de mina, asegurando la rehabilitación del área. "Después de superado el componente hídrico viene el componente minero. La etapa del componente hídrico tiene un acuerdo social que se logra con la comunidad y eso es importante destacar, que un proyecto que comienza tratando de dar solucionar a una problemática social para recién suscribir un acuerdo y pasar a desarrollar el componente minero", destacó el funcionario.



El director de Proyectos de Proinversión, aseguró que el proyecto minero El Algarrobo no afectará la agricultura de la zona porque el yacimiento será subterráneo. "Este proyecto solamente abarca a 4 concesiones mineras con un yacimiento que no está en Tambogrande, está en la comunidad de Locuto que está distante de Tambogrande […] Por otro lado, esto es una minera subterránea a diferencia de los anteriores que eran a tajo abierto. Bajo ese método de explotación hay una marcada diferencia porque no va a tocar la superficie, por lo tanto, va a poder convivir con la agricultura", dijo Incio.



Afirmó, asimismo, que comuneros y dirigentes del centro poblado de Locuto respaldan dicho proyecto, porque este les ofrece una solución a su problema hídrico. "Acá hay una situación social de la comunidad de Locuto que carece de agua durante décadas. Su principal problema de esta población es el agua y hay un proyecto que les ofrece una solución antes de iniciar el proyecto minero", dijo Incio en Ampliación de Noticias.



Por otra parte, el funcionario indicó que El Algarrobo reactivará la economía en la región Piura y ayudará a enfrentar la minería ilegal. "Como todo proyecto minero, va a dinamizar la economía de la zona, va a reactivar muchas actividades que tal vez no se realicen, definitivamente también es una forma de enfrentar la minería ilegal que existe en gran parte de la zona Piura. Esta es una minería formal que debería ser un punto de referencia para poder desarrollar proyectos de esta naturaleza en beneficio de la población de manera directa", sostuvo.



Proinversión y el Minem declararon de interés la promoción del proyecto minero El Algarrobo | Fuente: RPP