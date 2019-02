La península de Punta Pejerrey es donde se realiza la construcción del puerto. El desmonte de tierra sacado del dragado que se está haciendo en esta península le ha quitado espacio a las aves. | Fuente: RPP| | Fotógrafo: Rob Reyna

Paracas forma parte de la historia republicana del Perú. En su bahía, según los libros de historia, descansó el general don José de San Martín mientras pensaba en una bandera que nos identifique como país independiente. Fue al alzar la vista que presenció el vuelo de unos flamencos, con las alas rojas y el pecho blanco, que el libertador del Perú se inspiró en los colores que hoy nos representan.



A dos años de cumplirse el bicentenario de la independencia del Perú, Paracas se encuentra en pie de lucha. Frentes civiles, ambientales y turísticos tienen una encarnizada lucha contra el Consorcio Paracas, conformado por las empresas Servinoga S.L. (España), Pattac Emprendmientos e Participacoes y Tucumann (Brasil), que tienen a su cargo la construcción y concesión del nuevo Terminal Portuario de Paracas (TPP) que empezaría operaciones en el año 2020.



Stefan Austermühle es un biólogo alemán que desde hace 20 años vive en el Perú. Es uno de los científicos que más se oponen al Puerto. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Luis Loayza

CRÍTICAS AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



Stefan Austermühle es un biólogo alemán que desde hace 20 años vive en el Perú, el mismo tiempo que lidera la ONG Mundo Azul. Austermühle ha expresado su seria preocupación por la construcción de este puerto. Él realizó un análisis completo del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y encontró irregularidades que fueron observadas por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).



La más polémica fue una mención al estudio de la investigadora Paola Laiolo en el que se aseguraba ─supuestamente─ que se requieren variaciones de entre 5 a 10 decibeles para generar algún tipo de impacto negativo en las aves. Austermühle resaltó que estos impactos son desde stress, alteración del proceso reproductivo y alejamiento de la zona de descanso.



Asimismo, el biólogo alemán contactó a la misma Paola Laiolo a través del correo electrónico. La experta le dijo que su estudio había sido mal citado.



El biólogo Stefan Austermühle explica "Ampliación de Noticias" los problemas medioambiantales que, según él, podrían afectar a Paracas con la construcción del Puerto. | Fuente: RPP

“En el trabajo, que aquí adjunto, no hay ninguna afirmación respecto a límites máximos o mínimos de impacto de ruido (…) Por tanto, si en este informe se ha citado mi trabajo (si es que se trata de la revisión que adjunto, puesto que no está en la literatura), confirmo que está mal citado. Creo que se deberían consultar los autores del informe para preguntar, primero, a qué trabajo se refieren si no lo citan, y pedirle dónde precisamente se hace esa afirmación”, le dijo Laiolo.



RPP Noticias confirmó esta información con Jorge Arce, presidente de operaciones del Terminal Portuario de Paracas quien reconoció que fue un “error” pero fue inmediatamente “subsanado” pues sus técnicos cotejan “demasiada información, de todo el mundo, para encontrar una teoría que vaya de acuerdo a lo que quieren demostrar”.





Frentes de Defensa se manifiestan en contra del Puerto de Paracas | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rob Reyna

PODRÍA AFECTARSE EL TURISMO



Para los frentes de defensa y agencias de viaje, la construcción de este puerto pone en peligro su principal actividad económica. Paola Torres, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes, manifestó que el pueblo se encuentra en pie de lucha para impedir esta construcción.



“Este puerto lo están construyendo en el área de amortiguamiento que comprende las dos áreas protegidas: la Reserva Nacional de Paracas y el Sistema de Islas y Puntas Guaneras. Estamos muy preocupados porque Paracas vive del turismo. La población no va a dar marcha atrás y sabemos que, en las próximas semanas, el Estado decidirá a través del Senace si va la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental”, señaló mientras marchaba junto con un grupo de defensores de Paracas por el malecón El Chaco.

Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp); solo en el 2016, Paracas fue visitada por 327 mil 952 turistas, mientras las Islas Ballestas recibieron a 394 mil 784 visitantes.

Para Juan Carlos Vidal, vicepresidente del Frente Paracas, la empresa no ha cumplido con lo prometido en las audiencias públicas de consulta a la población.



"Desde el comienzo le preguntamos al puerto y todo el tiempo nos dijeron que no estaba en su proyecto el almacén de concentrado de mineral. Pero han hecho una modificatoria y nos han mentido, porque ahora quieren hacer almacenes de concentrado de mineral dentro de la reserva. Todos los puertos mineros contaminan", señaló.

Jorge Arce, presidente ejecutivo del Terminal Portuario de Paracas, explica que el puerto cumple con todas las exigencias del Estado. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rob Reyna

TPP: “TODOS NOS APOYAN”



Jorge Arce, del TPP, afirmó que tienen todo el respaldo de la población y que solo hay “un grupito que dice muchas cosas, pero no sustenta lo que dice”.



Por su parte, Carlos Agüela, presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de Paracas, mencionó que las reuniones que se han llevado a cabo no han sido las mejores. “La población no está de acuerdo, han traído gente de otros lugares para hacer creer que estamos de acuerdo y hacer que este proyecto siga avanzando”.