Todas las decisiones del Tribunal de Ética deben ser acatadas por los medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana. | Fuente: Unplash

Los conflictos éticos en el periodismo son solucionados en el Tribunal de Ética, un órgano del Consejo de la Prensa Peruana que desde 1997 atiende solicitudes de rectificación y quejas sobre informaciones difundidas en medios de comunicación y fomenta la autorregulación periodística.



El Tribunal de Ética, integrado por cinco vocales titulares y dos suplentes que ejercen su función ad honorem, es autónomo y actúa con independencia respecto del Consejo de la Prensa Peruana.



Todas las decisiones de este órgano deben ser acatadas por los medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana. En caso se presenten reclamos sobre medios no asociados, serán admitidos si éstos aceptan la competencia del Tribunal de Ética.

¿Cómo y dónde presentar un caso?

Las personas que deseen iniciar un proceso de rectificación o de queja contra medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana, o no asociados que aceptan la competencia del Tribunal de Ética, deberán llenar un formulario digital.

Es necesario expresar con claridad y precisión los detalles del pedido y adjuntar evidencia que sustenten la solicitud. Sin embargo, los casos que no presenten evidencia o no estén sustentados no serán admitidos.

El formulario digital donde uno puede pecisar una rectificación o queja se puede encontrar AQUÍ.

