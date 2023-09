¿Qué factores influyen en el déficit de personal de salud y cómo se podría revertir esta situación?

El Dr. Hernán Sepúlveda, asesor regional de Recursos Humanos en Salud para América del Sur de la OPS/OMS, afirmó en RPP Noticias que la mayoría de trabajadores de salud , ya sean médicos , enfermeras u obstetras, prefieren trabajar en las grandes ciudades porque consideran que en el resto del país no tienen posibilidades de desarrollarse profesional y económicamente. Esto, indicó, ha provocado que haya inequidad en la distribución de profesionales de la salud a nivel nacional.

25 Sep 2023 - 01:28

Por otra parte, la OPS también propone que otros profesionales de la salud asuman algunas funciones que los médicos no pueden cubrir debido al déficit que existe en muchas zonas rurales y remotas del Perú. "Nosotros tenemos experiencia importante donde otras profesiones también pueden asumir algunas funciones para resolver algunos problemas de salud. Por ejemplo, en España o Canadá el seguimiento a los enfermos crónicos o el recetar medicamentos a enfermos crónicos lo hacen las enfermeras y lo hacen muy bien. Esto no significa reemplazar la función del médico, pero sí significa que en zonas donde no va a llegar nadie se pueda cubrir ese vacío", señaló.