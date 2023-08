¿Qué proyectos de integración impulsará el electo secretario general peruano de la Comunidad Andina?

Actualidad Gonzalo Gutiérrez asumirá la presidencia de la CAN el próximo 1 de setiembre

Los representantes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) -Bolivia, Colombia, Ecuador y nuestro país- eligieron ayer, viernes, por unanimidad, al excanciller peruano Gonzalo Gutiérrez como nuevo secretario general de dicho organismo internacional.

En diálogo con RPP Noticias, el diplomático nacional dio detalles respecto a los proyectos de integración que impulsará durante su gestión, que iniciará el próximo 1 de setiembre y tendrá lugar hasta el 2028.

"El crimen organizado azota a las naciones andinas"

Gonzalo Gutiérrez -que fue ministro de Relaciones Exteriores el 2014 y tiene amplia experiencia como embajador del Perú- consideró que un reto de su gestión será hacer que la CAN cumpla un papel relevante en la vida "del ciudadano de a pie" de los países andinos.

"La CAN es el proyecto más antiguo de integración que data de 1969. Creo que existe un enorme potencial para poner a la CAN en la vida de las personas, que no se le vea como un organismo que, desde Lima, emite decisiones lejanas, sino que el hombre a pie, andino, pueda sentir que le beneficia”, sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Para lograrlo, Gutiérrez Reinel consideró que "hay mucho por hacer en temas sociales".

"Por ejemplo, tenemos ya aprobada una decisión andina relativa al sistema de seguridad social que tiene dos pilares: el sistema de atención médica y el sistema de transferencia de recursos de los aportantes a la seguridad social. Esta decisión falta ser reglamentada. Haré lo posible para que los países decidan reglamentarla", indicó.

No obstante, quizá uno de los temas más urgentes en los países que integran la CAN es lo relativo a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Sobre ese punto, el excanciller consideró que se puede alentar una reunión entre ministros del Interior de las cuatro naciones.

"Creo que se puede alentar una reunión de ministros del Interior de los cuatro países andinos para que discutan la problemática que se viene enfrentando en cada país. Es un tema muy sensible en el que hay que tener cierta cautela, pero creo que podría ser un aporte andino interesante el establecer una especie de sistema de intercambio de información para temas de seguridad que ayuden a la persecución del crimen organizado que está azotando a las naciones andinas", adelantó.

"Muchos de los casos que se han solucionado y perseguido con eficiencia en el Perú, actualmente, se ha debido a un intercambio de información con países sudamericanos (…) Ojalá pudiéramos caminar hacia organizar un sistema fluido, eficiente, rápido de intercambio de informaciones", agregó.

Apuesta por la integración en comercio y turismo

Por otro lado, en lo que respecta a materia económica, el flamante secretario general de la CAN señaló que se debe apostar por "generar cadenas de valor intra andinas" para hacer frente a la contracción de inversiones en la subregión.

"En todos nuestros países, se han contraído las inversiones por la pandemia, luego la guerra en Ucrania y ahora vamos a enfrentar el Niño global que se anuncia. Tenemos tres fenómenos concatenados que afectan nuestra capacidad de colocar productos y servicios internacionalmente", indicó.

"Creo que debemos generar cadenas de valor intra andinas que se vinculen empresas, sectores productivos de toda la subregión. También, creo que debemos promover más el rol de las pequeñas y medianas empresas a nivel internacional, que rompan las fronteras", resaltó.

Asimismo, consideró que se puede apostar por un "sistema de compras de la subregión, de modo que medicinas, vacunas, fertilizantes los podamos demandar conjuntamente".

Gutiérrez anunció también su apuesta por circuitos turísticos integrados para impulsar dicho sector.

"Los cuatro países tenemos una oferta turística interesante. Por qué no pensar en una oferta turística conjunta que parta desde Cartagena, pase por Galápagos, pare en Lima para comer bien, visite Kuélap o Machu Picchu y siga hacia el Salar de Uyuni en Bolivia. Se puede hacer esa propuesta conjunta para presentarnos en el mercado como un circuito interesante”, remarcó.

En lo que respecta a temas ambientales, Gutiérrez Reinel resaltó que existe una agenda que se debe reforzar. "Los países andinos, de manera conjunta, deberían llevar su voz en los debates de cambio climático y medio ambiente”, afirmó.

Finalmente, resaltó la importancia de impulsar nuevas áreas en la agenda digital.

"La agenda digital que creo que está en la vida de todos nosotros (…), y el rol de la inteligencia artificial. De qué modo los podemos aprovechar al máximo y evitar los perjuicios que puede generar", puntualizó.