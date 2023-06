Gattas Abugattas sobre Presidencia de la Alianza del Pacífico: "La Cancillería ha optado por el camino de la madurez"

Estado Abugattas se mostró favor del proyecto aprobado para que Dina Boluarte despache de manera remota

El profesor en Derecho Internacional Público de la PUCP, Gattas Abugattas, consideró que la Cancillería peruana actuó con madurez frente a la decisión de México de entregar la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico a Chile para que este, a su vez, se la entregue a Perú el 1 de agosto. Asimismo, acotó que la demora se debe a un capricho del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

"Este es un empecinamiento, un capricho de López Obrador. Y frente a esto la Cancillería ha optado por el camino de la seriedad, de la madurez y en esa línea ha aceptado esta fórmula intermedia que Chile tenga la Presidencia Pro Tempore por un mes y se la pase al Perú. Lo que están haciendo es encontrar una solución práctica frente a esta conducta inmadura de López Obrador", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo ideal hubiera sido que se actúe como corresponde; es decir, que López Obrador le entregue la Presidencia Pro Tempore directamente a Perú. Lo que él propuso fue hacerlo a través de Chile. En esa línea está cediendo el Perú (...). Hemos tenido que ceder un poco pensando en el bienestar de la población que se genera gracias a la Alianza del Pacífico. Nos estamos enfocando en el beneficio y no en el procedimiento. Y en eso estamos cediendo", agregó.

¿Qué es la Alianza del Pacífico?

En otro momento, Abugattas explicó en qué consiste la Alianza del Pacífico y cuál es su importancia para las relaciones internacionales entre los países sudamericanos y los asiáticos.

"La Alianza del Pacífico no es propiamente una organización internacional, aunque se parece; no es propiamente un acuerdo de integración, porque no hay sesión de competencias, no hay organismos internos que tengan capacidad de toma de decisiones vinculantes. Entonces es algo muy particular y no tiene un modelo predeterminado desde el punto de vista teórico", manifestó.

"Es un acuerdo marco, que es tratado que debe cumplirse y que establece una serie de mecanismos de coordinación entre los Estados para lograr un beneficio común en nuestra relación con Asia. Y ese acuerdo tiene un artículo que establece la Presidencia Pro Tempore rotativa", añadió.

A favor de proyecto aprobado para que Dina Boluarte despache de manera remota

Con respecto al proyecto de ley aprobado por el Congreso para que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar de manera remota, Abugattas se mostró de acuerdo, ya que consideró crucial su presencia en los eventos internacionales, como la próxima sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

"En las diferentes reuniones que puedan realizarse, la presencia de la presidenta es muy importante, porque los vínculos entre los Estados son entre personas y estos se fortalecen en el contacto directo, en la conversación informal, fuera de cámaras. Entonces sí estoy convencido de que la asistencia de la presidenta a determinadas reuniones internacionales es muy importante. Por ejemplo, ahora en setiembre se viene la sesión anual de la Asamblea General de la ONU y me parece fundamental que quien asista sea la presidenta de la República. Así que, en líneas generales, estoy de acuerdo con la autorización que se le ha dado", finalizó