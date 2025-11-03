Reconocimiento Perú por los ODS premia a 14 proyectos por su impacto en un año de desafíos para el país

En la reciente edición de la Cumbre Perú Sostenible 2025 se celebró la ceremonia de premiación del Reconocimiento Perú por los ODS el día viernes 24 de octubre. Se reconocieron a 14 proyectos de impacto que están transformando el país desde la acción sostenible.

El reconocimiento Perú por los ODS fue otorgado en el marco de la última edición de la Cumbre Perú Sostenible, que se llevó a cabo en el Parque de la Exposiciones Magdalena, reuniendo a líderes empresariales, emprendedores y organizaciones diversas.

En esta edición, la iniciativa impulsada por Perú Sostenible, Naciones Unidas, KPMG y El Comercio, recibió 145 postulaciones provenientes de las 25 regiones del país. Tras un riguroso proceso de evaluación, 39 proyectos llegaron a ser finalistas, resultando ganadores 14 de ellos por su contribución destacada al desarrollo sostenible en los ejes temáticos de Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos.

En el eje Personas los ganadores fueron: SUMAQ WARMI de COOPAC KORI; BIOTECH SUPERFOOD (Plataforma de co-creación de alimentos funcionales); y Becas Grupo Romero de Fundación Romero.

En el eje Planeta se destacó el proyecto de recuperación de la calidad ambiental del río Chili en Arequipa de Cerro Verde; “ECOWAX EXPORT MG UE” de ECOWAX; y Laboratorio de Productos Naturales Takiwasi de Takiwasi.

En el eje Prosperidad fueron premiados: Avión Solidario de LATAM Airlines Perú; Amazonas Energía Solar de NOVUM SOLAR; y UNICA: Inclusión y diversificación productiva en Cajamarca de Asociación los Andes de Cajamarca.

En el eje Paz el reconocimiento fue otorgado a Comuna Nación, la red de fundaciones territoriales en Perú de Mosaico Laboratorio Social, por su trabajo en articulación comunitaria y construcción de cohesión social.

A partir de este año, el eje Pactos se divide en dos categorías. En Alianza Multisectorial, SUMAQ WARMI de COOPAC KORI obtuvo su segundo reconocimiento, esta vez por su destacado trabajo articulado. La categoría Obras por Impuestos, desarrollada en alianza con ALOXI, busca destacar proyectos ejecutados a través de este mecanismo con un enfoque de sostenibilidad. En su primera edición, el proyecto “Aguas que transforman vidas” de UNACEM fue premiado en la subcategoría Proyectos Concluidos. Por su parte, el proyecto “Ajoscancha, Agua para Cajamarca” de Newmont ALAC fue premiado en la subcategoría Proyectos en Ejecución y recibió, además, la Mención en Innovación.

La ceremonia destacó el rol estratégico de las organizaciones como agentes de cambio. Más que un premio, el Reconocimiento busca visibilizar y articular soluciones que, desde diversos sectores, impulsan la construcción de un Perú más inclusivo, resiliente y sostenible.

“En la actual coyuntura compleja que atravesamos, este reconocimiento demuestra el compromiso del sector privado junto con otros actores sociales para ser parte de la solución a las urgencias ambientales, sociales, institucionales y éticas del Perú”, señaló Micaela Rizo Patrón, Gerenta General de Perú Sostenible.