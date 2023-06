Rector de la Universidad Agraria: "Nos sorprende" el proyecto de ley que busca quitarnos un terreno en Jauja

Guevara Pérez señaló, no obstante, que este proyecto de ley sería inconstitucional e ilegal, porque el Tribunal Constitucional ya ha manifestado en varias oportunidades que no se puede crear una universidad en un área o sede de otra institución pública.

En ese sentido, indicó que la propuesta del legislador debería ser analizada a profundidad para ver si cumple o no con los requisitos respectivos. "No nos oponemos a la creación de una universidad, pero no estamos de acuerdo que se expropie, que se fiscalice áreas, instalaciones, infraestructura, que corresponde a otra universidad que ha hecho mucho trabajo para todo el país y para el mundo en general", manifestó Américo Guevara en RPP Noticias.