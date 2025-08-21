Cancilleres de Perú y Colombia confirman reunión en Lima de comisión mixta de inspección de frontera el 11 y 12 de septiembre

Elmer Schialer y Rosa Villavicencio, ministros de Relaciones Exteriores de Perú y Colombia, respectivamente, coincidieron —según la Cancillería— en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio Mapy, y de Perú, Elmer Schialer, sostuvieron una reunión bilateral en la que reafirmaron la voluntad de mantener siempre el diálogo, en armonía con las “tradicionales relaciones de amistad y cooperación existente” entre los dos países.



En un comunicado, la Cancillería indicó que los ministros de Estado, con ocasión de la Cumbre de Países Amazónicos realizada en la ciudad de Bogotá, confirmaron la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (Comperif), el 11 y 12 de septiembre, en la ciudad de Lima.



Los ministros, añadió la misiva, coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común.



Tensión diplomática

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia viven un momento de alta tensión, luego de que el país vecino desconociera la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

A inicios de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el Perú se ha apropiado supuestamente de la localidad de Santa Rosa —situada en la isla Chinería y a pocos metros de la frontera con Colombia—, un terreno que, apuntó el gobernante, debe por el Protocolo de Río de Janeiro “pertenecer” al país vecino.



"El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", escribió Petro en la red social X.



Las declaraciones del mandatario Gustavo Petro, así como el izamiento de una bandera de dicha nación en territorio peruano que rápidamente fue retirada y la incursión de un avión militar colombiano por el espacio aéreo nacional, han provocado “indignación” en el Ejecutivo y el Parlamento.



En reiteradas declaraciones a la prensa, el canciller Elmer Schialer ha descartado la existencia de un diferendo limítrofe con Colombia, al tiempo que reafirmó que el distrito Santa Rosa pertenece a Perú.



Además, explicó que la Cancillería conoce la posición colombiana en este tema, pero en lo que atañe al distrito de Santa Rosa “es una posición absolutamente errada, jurídica, geográfica, técnica e histórica”.