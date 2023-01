Renato Fabrizio Tapia Cortijo es un futbolista profesional peruano y actualmente juega como centrocampista en el Celta de Vigo de la Primera División de España. | Fuente: Instagram

El futbolista Renato Tapia rompió su silencio tras la denuncia pública de Daniela Castro quien aseguró que él no quiere reconocer a su hijo de seis años. Por medio de sus redes sociales, compartió un comunicado en el que aclara el tema.

“Sobre el reportaje de ayer, quería comunicar lo siguiente. Primer, lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas a cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas por ello”, se lee en las primeras líneas.

Como se recuerda, según Daniela Castro, la esposa de Renato Tapia y toda su familia sabe de la existencia del menor, pero ni uno la apoyó. Al contrario, fue el primo del deportista quien era el nexo entre el futbolista y la madre.

“Segundo, aclarar que desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabricio, cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre. Finalmente, comunicar que hace varios meses estamos en un proceso de conciliación para llegar a un acuerdo formal y ordenado, velando siempre por el bienestar de mi hijo Fabricio. Lamentablemente, este acuerdo aún no ha podido concretarse, pero estoy seguro de que lo lograremos lo más pronto posible. Continuaremos manejando este tema de manera privada por el bien de mi hijo y nuestra familia”, finalizó.

Comunicado de Renato Tapia sobre la denuncia de la madre de su hijo que expuso en el programa de Magaly Medina. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo la madre del niño sobre Renato Tapia?

Daniela Castro, amiga de la adolescencia Renato Tapia, estuvo en el programa de Magaly Medina para dar detalles de cómo fue su encuentro con el deportista. Según dijo, ambos se encontraron después de años y tuvieron un encuentro de una noche donde ella quedó embarazada. Actualmente, el niño tiene seis años y, de acuerdo con la mujer, el futbolista no quiere darle su apellido.

A mediados del año pasado, dejó de mantener al niño y trató de dejarlos fuera de los focos para no manchar su carrera como deportista y como padre de familia. Por ese motivo, fue Castro quien lo registró al niño con sus dos apellidos, es decir, es igual al de su mamá. Ellos se conocieron desde jóvenes

"Me dijo que no podía estar presente, que qué iba a pensar la gente y me dijo, 'pero piénsalo, no me voy a meter en tu matrimonio', 'Lo único que me interesa es mi carrera'. El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme, y yo estaba acostumbrada a tapar la cara del bebe", agregó.

Continuando con sus declaraciones, Daniela Castro reveló que vivió con el primo del jugador y se mudó de un lado a otro para no despertar sospechas. "Era fuerte ver las noticias porque le reventaban cohetes. Hay un reportaje que hizo con niños y me daba rabia, pero no hacía nada, solo lloraba".

