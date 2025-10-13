Reniec anuncia que este martes 14 de octubre atenderá hasta las 11:59 de la noche por cierre del Padrón Electoral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes 14 de octubre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispondrá el cierre del Padrón Electoral; es decir, la lista de peruanos habilitados para votar durante las Elecciones Generales 2026.

Según las últimas cifras de esta entidad, a la fecha existen 27,374,211 personas en el Padrón Electoral; sin embargo, de este total, 2,190,831 tienen el DNI vencido.

Iván Torres, asesor de la jefatura nacional del Reniec, detalló al Poder en tus manos de RPP qué datos se deberían tener actualizados en el DNI durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. "Invitamos a todos los ciudadanos a actualizar su dirección o su fotografía antes del cierre del padrón electoral porque esa es la información que se va a ver reflejada en todos los locales de votación. Después del 14 de octubre podrán actualizarla, pero esta ya no se va a ver reflejada en las listas que publica ONPE en cada uno de los centros de votación", explicó.

En esa línea, precisó que hay más de 109 mil personas mayores de edad que aún tienen el DNI de menor de edad; es decir, con la fotografía de niño, lo que podría complicar la labor de los miembros de mesa para identificar a los electores.

"Si no se actualiza esta fotografía, las personas van a seguir apareciendo en el padrón electoral con una cara de niño y van a decir que los niños votan, no, los niños no votan. Lo que tenemos son adultos que no han ido a actualizar su DNI y que para el Reniec aún aparecen con su fotografía de menor de edad", precisó Torres.

Reniec amplía atención hasta la medianoche

En esa línea, el Reniec anunció que este martes 14 de octubre, último día de cierre del Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2026, atenderá hasta las 11:59 de la noche en 33 oficinas del país para trámites y recojo del DNI.

Con esta medida, la institución espera que los electores que aún requieran actualizar información de su documento de identidad de cara a las Elecciones Generales 2026, como dirección de domicilio, foto y firma, se acerquen a las agencias para poner al día sus datos.

El Reniec detalló que en Lima se habilitarán ventanillas para trámites de actualización en sus locales de:

Cercado (av. Nicolás de Piérola)

Jesús María

San Borja

Miraflores

San Juan de Miraflores

Independencia (ver aquí detalle de las oficinas).

En regiones, las agencias están distribuidas en:

Piura

Cajamarca

Arequipa

San Martín

Iquitos

Huancayo

Cusco

Ica

Ucayali

Huancavelica

Huánuco

Amazonas

Ayacucho

Áncash

Puno

La entidad pidió a los electores acudir con tiempo a las oficinas señaladas y agregó que "la iniciativa representa un importante despliegue de personal, cuyo compromiso no solo es con la entidad sino con la ciudadanía y la misión de entregar un Padrón Electoral lo más actualizado posible".