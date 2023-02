Para Rennán Espinoza, en estos momentos los alcaldes no confían en la AMPE debido a la falta de orientación. | Fuente: RPP

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien postula a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), propuso este miércoles que la citada institución debe fortalecer la articulación y representación de los alcaldes con otras autoridades, organismos y ministerios.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Rennán Espinoza comentó sus planes en caso sea elegido como presidente del AMPE de planificación y buena ejecución de los presupuestos de las municipalidades. Esto tras considerar que la institución abandonó a los alcaldes del país en los últimos años.

"La principal necesidad que tiene los alcaldes del interior es que cuando llegan a la capital, porque todo está centralizado, no tienen una oficina siquiera donde sentarse, no tienen donde gestionar, no conocen los funcionarios, las dependencias, PRONIED, PRONIS, dependencias que ellos necesitan mucho para agilizar los proyectos que ellos tienen en cartera. La Asociación debe cumplir esa función, debe cumplir porque no la ha cumplido en los últimos cuatro años, se han abandonado. Se agarran las asociaciones como plataformas políticas y lejos de ayudar a la articulación de los demás alcaldes terminan desorientándolos", dijo.

Para Rennán Espinoza, en estos momentos los alcaldes no confían en la AMPE debido a la falta de orientación. Además, aseguró que tocar la puerta de un ministerio o cualquier dependencia "resulta humillante" para un alcalde del interior al no ser atendidos.



"La Asociación tiene que también orientar a los alcaldes, no hay una planificación, todos actúan de una manera improvisada, mira lo que está pasando con los huaicos. Ayudar que los alcaldes tengan una visión de planificación, que sus técnicos tengan la posibilidad de prepararse, articular con pasantías y preparaciones. Pero hay que insistir, tiene que haber un gremio que insista, no solamente alentar el aumento de presupuesto", expresó.



Ppersona Local para el AMPE

Rennán Espinoza se comprometió a solucionar el tema de la contratación de personal idóneo en las municipalidades de las provincias del país.



"La realidad en el interior del país es distinta. No hay los profesionales con esas condiciones y si los hubiese los sueldos son muy bajos. Entonces, ahí nos lleva a dos reflexiones: o bajamos la valla para aplicar la realidad o le damos mayores recursos a los alcaldes para contratar profesionales que efectivamente puedan resolver los problemas en cada uno de los disgtritos. Esa es una realidad que debemos analizar", afirmó.



Sobre el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), Rennán Espinoza planteó el aumento en un 3 % para la inversión, pero orientado a las municipalidades que no tiene canon.



Asimismo, Rennán Espinoza planteó la creación de un local institucional para el AMPE para poder recibir a los alcaldes y llevar a cabo reuniones con otras autoridades.



"Vamos a alquilar ese local y después vamos a tocar la puerta por ejemplo del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), que tiene muchos locales y viviendas que nos podrían ceder a la institución porque es muy importante que los alcaldes encuentren un local donde puedan reunirse. Lamentablemente muchos están en restaurantes o en algunos lugares sin poder articular nada", manifestó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El Dr. César Munayco, director nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades del CDC del Minsa confirmó que el león hallado muerto en un zoológico, fue por gripe aviar. Además, indicó que es seguro consumir pollos u otro tipo de carne debido a que el contagio no era mediante el consumo de alimentos.



Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.