Hace más de un año nadie se imaginaba un aula donde el maestro esté separado de los escolares, donde un profesor enseñe a través de una computadora o donde un niño siga la clase vía TV. Sin embargo, la pandemia puso de cabeza el sistema educativo del país, así como el de todo el mundo.

Una vez declarado el Estado de Emergencia por la Covid-19 en marzo del 2020, las clases presenciales se cancelaron por completo y el Ministerio de Educación tuvo que implementar un plan educativo a distancia donde el internet, la radio y la televisión se volvieron protagonistas.

Sin embargo, este nuevo modelo trajo muchísimas dificultades consigo. Los profesores tuvieron que descubrir una nueva forma de impartir clases a distancia, haciendo uso de diferentes tecnologías y herramientas digitales que antes no conocían.

Solo 4 de cada 10 hogares del país tenía conexión a internet en el primer trimestre del 2020, según INEI. | Fuente: Andina

La falta de conectividad

“Para el docente fue muy grande el cambio por la trascendencia de su trabajo. El maestro de por sí estaba acostumbrado a trabajar con los estudiantes de manera permanente. Habíamos fortalecido el trabajar en equipo, que ellos no estén de manera pasiva recibiendo clases, la construcción de proyectos. Eso se daba en la [educación] presencial”, cuenta el profesor Gerson Ames de la institución educativa emblemática Daniel Hernández en Pampas Huancavelica.

La falta de conectividad a nivel nacional fue una de las principales dificultades. “El impacto fue más tremendo en el maestro porque no se había integrado la utilización de las tecnologías al 100%”, agrega el profesor Ames.

En el primer trimestre del 2020, solo 4 de cada 10 hogares del país tenía conexión a internet, indica el INEI. Según el área de residencia, en Lima Metropolitana llegaba al 62,9% de; en el resto urbano era 40,5% y en la zona rural, sólo el 5.9% de hogares tenía conexión a internet. Aunque estos no son indicadores óptimos, el mismo informe indica que todos los porcentajes han crecido a diferencia del año anterior.

No obstante, las brechas entre zonas rurales y urbanas que habíamos arrastrado por años afectaron fuertemente a los profesores en la educación a distancia. En abril del 2020, un grupo de jóvenes a nivel nacional se percató de este problema y se puso como objetivo ayudar a los maestros y darles las asesorías necesarias sobre conocimiento digital de manera gratuita. Así nació la iniciativa ‘Dígalo, profe’.

La maestra Guadalupe Mezarina enseña en la escuela Mariscal Arzubiaga en Huaraz y ha trabajado de la mano con ‘Dígalo, profe’. “Antes teníamos una situación muy cómoda para enseñar, pero cuando empezó Aprendo en casa nos vimos obligados a agarrar un medio digital. Muchas veces no contábamos con un celular adecuado para contactarnos vía zoom, meet o whats app”, dice la maestra. Además, explica que la edad promedio de los profesores es entre 50 y 59 años y comenta que eso dificultaba el uso de la tecnología. “No sabíamos ni qué era una herramienta digital porque antes estábamos en una situación diferente. Empezar con ese trabajo ha sido una situación bastante difícil”, agrega.

El promedio de los profesores es de más de 50 años, explica Guadalupe. | Fuente: Andina

En el 2018, en la última Encuesta Nacional de Docentes (ENDO) se encontró que el 15% de profesores no contaba con laptop y cerca del 50% no contaba con internet en su casa en ese año. Cuando el proyecto de ‘Dígalo, profe’ inició- relata Natalia Rodríguez, una de sus integrantes- se realizaron diversas entrevistas a profesores para conocer sus habilidades digitales. Según la información que recogieron, la realidad actualmente no dista mucho de las cifras del 2018.

En general, encontraron problemas relacionados a la conectividad y digitalización: trabajo bajo condiciones difíciles por el uso de accesorios inadecuados para impartir clases, mala conexión, falta de capacitaciones adecuadas por parte del gobierno, entre otros. Pero ‘Dígalo, profe’ también identificó un gran problema: el acompañamiento emocional. Así, además de dar asesorías y cursos para las herramientas digitales, abrieron un espacio de acompañamiento psicológico gratuito donde los docentes podían estar acompañados de un profesional.

Las dificultades en el camino

A pesar de las dificultades, los maestros tenían que adecuarse a la situación, pues tenían el deber de brindarle a sus alumnos la mejor educación posible. Para algunos fue más fácil que para otros por diversas razones; estaban ya familiarizados con las herramientas tecnológicas, se encontraban en zonas con mejor conexión o sus alumnos tenían más oportunidad de acceder a internet.

Para el profesor Ames el cambio a lo digital no fue tan complicado ya que él desde el 2017 manejaba de manera personal un aula virtual y ya conocía ciertas herramientas digitales. Sin embargo, esto no significa que no hubo dificultad. Para el profesor fue difícil que todos los alumnos se adecúen a esta nueva realidad. Algunos estaban muy estresados por pasar tanto rato frente al celular, televisor o computadora; no tenían tiempo para hacerlo porque compartían el celular con sus hermanos y padres o les costaba mucho más comprender las lecciones porque no tenían al profesor cerca.

Es así que a Gerson se le ocurrió visitar a los alumnos que tenían más dificultad para comprender las clases. Él estaba decidido a apoyar con todo su esfuerzo a sus estudiantes y así lo hizo. Identificó a los que tenían complicaciones de aprendizaje y decidió visitarlos casa por casa. Se trasladaba en moto o en bicicleta y llevaba su pizarra. Así, con todas las medidas de seguridad - mascarilla y distanciamiento social – reforzaba en sus alumnos lo que no entendían.

El profesor Gerson visita casa a casa a alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o conectividad.

Otro gran problema para los profesores, explica la maestra Guadalupe, es que se ha perdido el horario de trabajo. Ahora, ellos reciben mensajes y trabajos de los alumnos a cualquier hora del día, debido a la falta de dispositivos tecnológicos en los hogares peruanos.

Paul Neira, educador y gerente general de Learning Factor, explica que las familias tienen que compartir el celular para que todos los hijos puedan cumplir con sus deberes escolares. Según datos del INEI 2020 el 87,9% de la población que usa Internet lo hace a través de uno (con o sin plan de datos). La consecuencia es lo que cuenta la profesora Guadalupe, los alumnos deben turnarse para hacer las tareas y, por ello, muchas veces no pueden cumplir con el horario establecido.

La maestra Guadalupe comenta cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado.

La adaptación

Si tuviera que hacer una comparación entre el 2020 y el 2021, el profesor Gerson los diferenciaría con ‘integración’ y ‘adaptación’, respectivamente. “El año pasado los docentes recién estaban integrando las tecnologías a su trabajo, recién las estaban conociendo, a diferencia de este año 2021 donde los maestros ya están adaptando las tecnologías”, sostiene. Esto quiere decir que ya las están usando para mejorar su trabajo y las entienden mejor. Sin embargo, asegura que todavía hay profesores rezagados que recién están integrando las herramientas digitales.

Para una mejor adaptación e integración, la profesora Guadalupe y Walter Jara, también integrante de ‘Dígalo, profe’, coinciden en que es necesario que el gobierno brinde capacitaciones, pero que realmente vayan de la mano con la realidad del país. Jara comenta que muchas de las capacitaciones que hay les quita tiempo a los maestros y luego ellos no pueden aterrizar lo aprendido a su trabajo.

Walter y Guadalupe coinciden en que las capacitaciones a docentes deben estar mejor enfocadas.

Además, se debe priorizar la mejora de conectividad en todo el país, pero también el acceso a esta. Por ejemplo, Guadalupe comenta que ella sí tiene conectividad, pero el plan de datos que tiene no le es suficiente porque pasa todo el día conectada y se acaba. Además, el celular que tiene tampoco le sirve porque no tiene memoria suficente para todos los trabajos que le envían.

Con miras al futuro

Especialistas coinciden con que volver a clases presenciales es urgente para garantizar una buena calidad educativa a los escolares del país. De hecho, esto ya es una realidad en diversas zonas del Perú. El regreso a clases en zonas rurales ha comenzado de manera gradual y voluntaria, y será con características semi presenciales.

El Ministro de Educación comentó a RPP que el 16% de escuelas ya tienen el permiso para abrir, pues han aprobado las condiciones epidemiológicas, sanitarias y territoriales. Sin embargo, esta apertura es voluntaria y solo el 1% de instituciones educativas lo ha hecho. A pesar de ser pocas, es un avance, aseguran especialistas.

Para lograr el regreso a la presencialidad se necesita un trabajo en conjunto de diferentes ministerios, garantizando la seguridad y que se cumplan los protocolos de prevención contra la Covid-19. Asimismo, es necesario que la comunidad se sienta en confianza de mandar a los niños y niñas a clases, así como los profesores para ir a impartirlas.