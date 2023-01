Reportan que la carretera Bagua - Nieva se encuentra nuevamente bloqueada

Se tiene programado al mediodía una reunión entre dirigentes awajun y transportistas en Santa María de Nieva | Fuente: RPP/referencial

Se encuentra bloqueada la carretera que une Bagua con la selva norte de Amazonas y con Saramiriza en Loreto, informó Hugo Romero, gerente de la empresa de transportes Romero.

Según informó Romero, se levantaron las tranqueras en las comunidades nativas de Wawas, Pantán y Wawico de 5 p. m. a 7 de p. m., pero se ha vuelto a impedir el pase vehicular con ramas de árboles y troncos madereros.

"Está mal, hoy día ha habido dos horas de pase libre, pero ya han vuelto a cerrar de nuevo. Mañana nos han invitado a una reunión en Nieva, pero seguro para ver lo que acuerdan ellos. Nosotros no podemos decir nada sobre sus cosas. Si ellos deciden que no se trabaja, seguro no se va a trabajar", declaró a RPP.

Otro transportista, identificado como Ángel Savedra, mencionó que varias personas fueron azotadas por ronderos con ramas de ortigas por intentar pasar los bloqueos haciendo trasbordo, entre ellos se hallaba un sacerdote a quien lo castigaron.

"Además el día de ayer a un sacerdoe de Chiriaco lo han ortigado cuando pasaba de acá a Bagua a pie en el paro. En el transcurso del camino, lo han ortigado los ronderos en Wawas", sostuvo.

Se tiene programado al mediodía una reunión entre dirigentes awajún y transportistas en Santa María de Nieva para que tomen acuerdos sobre si es que amplían los bloqueos en forma indefinida o lo tendrán parcialmente, detalló Hugo Romero.

Nuevos bloqueos en Ica

Por otro lado, un grupo de manifestantes bloquean nuevamente la Panamericana Sur en el kilómetro 290 en la Expansión del distrito de Salas Guadalupe y el kilómetro 299 El Alamo, provincia de Ica. Este grupo de personas colocaron piedras y llantas para obstaculizar el tránsito de los vehículos, informó la Policía Nacional.

Recordemos que estos tramos de la carretera estuvieron liberados por varias horas, permitiendo a los autos transitar con normalidad por la zona norte de la provincia de Ica, después que la Policía despejara a los manifestantes. Además, en los tramos mencionados se observa a efectivos de la PNP quienes esperan la orden para recuperar dichos puntos de la Panamericana Sur.

Por otro lado, los transportistas de carga pesada y de buses interprovinciales, quienes se encuentran más de 40 horas varados en Ica, hacen un llamado al ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, para que a través de la Policía Nacional se pueda reestablecer el tránsito en la zona iqueña.