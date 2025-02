“Las respuestas deben ser otras”: representante de la ONU en contra de declarar imputables a adolescentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Pedernera estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Luis Pedernera, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, se mostró en contra de las propuestas legislativas para declarar imputables de adolescentes, al considerar que esta no es la respuesta a la rampante inseguridad ciudadana que afecta al Perú.

En Ampliación de Noticias, el representante de la ONU sostuvo que “no hay evidencia” de que bajar la edad de imputabilidad sea la solución a la delincuencia.

“Las respuestas penales tienen que estar basadas en evidencia, no se puede generar políticas criminales sin evidencia, y no hay evidencia que indique que la baja de la edad de la imputabilidad es una solución a los problemas de inseguridad”, comentó.

“Todo lo contrario, la evidencia indica que cuando los países redujeron la edad de imputabilidad no les ha ido bien. La espiral de violencia se recrudeció, las cárceles han operado como escuela de reproducción del crimen; es decir, han perfeccionado a los adolescentes en la edad criminal”, continuó.

Como se recuerda, en noviembre pasado, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que declara a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

La iniciativa, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, obtuvo 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones.



“Las respuestas deben ser otras”

Luis Pedernera aclaró que la postura del Comité de los Derechos del Niño no va en contra de responsabilizar a los menores infractores, pero adelantó que hay otras “respuestas” para enfrentar este flagelo.

“Las respuestas deben ser otras. No decimos que los adolescentes no deben ser responsabilizados. Si han cometido un acto que la ley define como ilegal, para eso la respuesta tiene que ser específica, tiene que ser una respuesta que reconozca que no es un adulto”, comentó el representante de la ONU.

“Los avances que hay en el terreno de la justicia penal juvenil en el mundo indican que las sanciones no privativas de libertad, el trabajo por la reparación del daño, son mucho más eficaces y reducen la violencia”, sentenció.

Por ello, dijo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU “le ha recomendado de manera firme al Estado peruano que se abstenga de reducir la edad de imputabilidad”.