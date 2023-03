Roger Zevallos habló sobre los fallecimientos de soldados en la región Puno. | Fuente: RPP

El general retirado del Ejército peruano, Roger Zevallos Rodríguez, criticó al titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por “mellar la moral” de los militares.



En una entrevista con el programa Las cosas como son de RPP TV, expresó su indignación por la muerte de seis soldados cuando intentaban cruzar el río Ilave, en la región Puno, al tiempo que lamentó el “doble discurso del Ejecutivo”.



Zevallos Rodríguez dijo que, pese a que el Gobierno emitió un decreto supremo —emitido en diciembre pasado— en el que “autorizan y regulan el empleo de la fuerza y el uso de las armas”, el Ejecutivo indicó “veladamente” a las Fuerzas Armadas “que no se emplee” esta fuerza letal.



“El señor Otárola se lava las manos. Dice: 'No conozco las disposiciones que se han dado, no conozco la conducción de operaciones, no conozco el resultado de las operaciones'. ¿Qué pretende con esa acción, qué consigue con esa acción? Lo único que está haciendo es mellar la moral, que es una fuerza principal y fundamental en todos los hombres que vestimos el uniforme de la patria”, sostuvo.



¿Qué dijo Otárola ante la Fiscalía?

Ante la Fiscalía de la Nación, Alberto Otárola, investigado junto a la mandataria Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio, indicó que no habría dado instrucciones, cuando era ministro de Defensa, respecto a cómo contrarrestar las protestas sociales al interior del país.



"No me he informado sobre los planes de operaciones. Reitero que los que se nos informaba a los ministros eran los resultados de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, pero no sobre los planes operativos", dijo según la carpeta fiscal N°277-2022, a la que accedió el programa Al estilo Juliana.



"Como ministro de defensa, no tenía competencia táctica, operativa, ni funcional en la ejecución de los planes policiales y militares en las zonas en las que intervino tanto la Policía como las Fuerzas Armadas", alegó el jefe del Gabinete Ministerial.