Rómulo Mucho sobre cierre de operaciones mineras: "Ya no quedan dudas de que es un Gobierno antinversión"

Rómulo Mucho | Fuente: Andina

El exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho rechazó el anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, respecto a la creación de una comisión ejecutiva para negociar el “retiro y cierre de 4 unidades mineras” en Ayacucho por estar ubicadas en “cabeceras de cuenca”.

"Ya no quedan dudas de que es un gobierno antinversión, antidesarrollo, antimineria, fundamentalmente anti-Perú", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias y señaló que esta iniciativa dejaría sin empleos directos e indirectos a unos 50 mil trabajadores.

"No solo son los trabajadores [...] (también) los estudiantes, los proveedores, los contratistas, toda la cadena de suministros que tiene la minería", agregó.

Mucho afirmó que esta iniciativa "no es potestad de la PCM", pues según la Ley de cierre de minas esa tarea corresponde a las instituciones supervisoras o de control.

En ese sentido, sostuvo que no hay razones para cerrar las minas operadas por las empresas Apumayo, Sami y Compañía y Ares, porque "han cumplido todos los requerimientos sociales, económicos y ambientales".

"Obviamente están cumpliendo el Estado de derecho para generar desarrollo en la zona", manifestó.

El exministro consideró que el anuncio de la titular de la PCM obedece a "un tema ideológico" y se refirió a Mirtha Vásquez como "una conocida antiminera" que "infringe la ley" porque "no es su potestad trabajar en el cierra de las minas".

Cabeceras de cuenca

Rómulo Mucho rechazó que una afectación a las cabeceras de cuenca en la zona de influencias de las minas sea la razón real para el cierre de las operaciones.

"Esto de la cabecera de cuenca y todos los mecanismos que se crean, son para oponerse a la minería, porque si fuera técnico cualquier distorsión o desviación se corrige", afirmó.

Sostuvo que el agua no nace en las cabeceras de cuenca, si no que se nutre en todo el cauce, porque no solo llueve en las partes altas.

"Esta es una quimera, es una fábula hablar de la cabecera de cuenca; además, nosotros siempre tratamos de hablar del desarrollo territorial. desarrollar el territorio con los recursos y eso traiga beneficios", dijo.