Rotafono de RPP, 39 años de periodismo de servicio [INFORME]

Rotafono de RPP, 39 años de periodismo de servicio. | Fuente: RPP

El Rotafono de RPP cumple 39 años al servicio de la comunidad, una plataforma que se pone a disposición de los ciudadanos que necesitan ser escuchados y que desean compartir situaciones críticas, reportar emergencias y solicitar ayuda para conseguir una solución.

Durante estos años, el Rotafono de RPP, como fuente de información, ha podido alertar escenarios que ponen en peligro a los peruanos dentro y fuera del país. Es el caso de los familiares de Stefanny Bedoya, quienes reportaron que las violentas protestas contra el gobierno de Nepal ponían en riesgo la vida de la joven. Ellos confiaron en RPP para solicitar ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Que nos ayuden con traerla, ya sea a su país de residencia, que es Barcelona, o a Lima, cual sea, pero que salga ahí lo más rápido posible, porque la situación está siendo muy grave”, pidió a través del Rotafono.

Y en el plano nacional, tras el sismo de 6.1 de magnitud que se registró en Lima y el Callao el 15 de junio, el Rotafono de RPP fue el canal por el cual los ciudadanos advirtieron los daños que dejó el fenómeno natural.

“Tengo pánico, terror, fobia a los temblores y este movimiento ha sido terrible para mí. Terrible, terrible. En este momento me encuentro en un estado mal de salud”, compartió la oyente.

Además, de accidentes de tránsito, atentados delictivos, incendios forestales, falta de servicios básicos y demoras en operaciones y citas médicas, el Rotafono de RPP también recibe llamados de auxilio para rescatar a mascotas que están en peligro o desaparecidas, como el caso de Karen Rodenas, quien se contactó desde la ciudad de Huancayo, para pedir ayuda, porque su perrito se perdió tras la detonación de pirotécnicos.

“Mi perrito se perdió el domingo, 31 de agosto, y espero de corazón que no se encuentre con personas malas”, manifestó la joven.

En el Rotafono de RPP, también compartimos buenas noticias, como la historia del niño Jofran Uchasara, un escolar de nueve años, que trajo la medalla de oro tras participar en el concurso mundial de matemáticas en Canadá. Para financiar su viaje, el estudiante rifó su bicicleta y recibió la ayuda que necesitaba tras la difusión de su caso en el Rotafono de RPP. El pequeño Jofran expresó su felicidad, mientras que su madre Erika Zúñiga agradeció el apoyo de todos.

“Yo saqué el primer puesto. Me sentí ¡guau! Es un locro muy grande, qué bueno, y me puse muy nervioso, pero después me puse muy feliz”, dijo el menor.

“Quiero agradecer, en este caso, a RPP, porque son ustedes que nos abrieron puertas. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, muy felices y poder venir a nuestro Perú con la medalla de oro, ¿no? Porque es un logro para él, para nosotros y para todo el Perú”, comentó, por su lado, la orgullosa madre.

En estos 39 años, el Rotafono de RPP ha evolucionado para servir mejor a la ciudadanía. Empezó con una línea telefónica, luego se implementaron más canales de información como la página web, el WhatsApp y el aplicativo que permite un flujo de información más rápido, donde se puede compartir audios y videos. El Rotafono es el canal mediador y solidario entre la población y las autoridades que está siempre a su servicio.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.