RPP es el medio radial más creíble del país, de acuerdo con la última encuesta de CPI

La encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP, plantea como pregunta cuál es el más creíble de todos los medios de comunicación o informativos en radio.

RPP es el medio radial más creíble para el 54.1 % de los peruanos, según recoge la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en La rotativa del aire.

El sondeo que plantea como pregunta cuál es el más creíble de todos los medios de comunicación o informativos en radio señala que en Lima y Callao, el 65.5 % respondió RPP.

En el Interior del país, esta cifra llega a 48.5 %, mientras que en Costa y Sierra norte alcanza el 54 %. Asimismo, en la Costa sur el porcentaje es de 43. 8 %, en la Sierra centro y sur llega al 52.4 % y en el Oriente es de 27.2 %.

Respecto de la segmentación en hombres y mujeres, la encuesta señala que el 55.1 % indicó que RPP es el medio más creíble a nivel nacional, mientras que la cifra de mujeres que señalan ello alcanza el 52.9 %.

En cuanto a los grupos etarios que fueron consultados y respondieron RPP, el grupo de 18-24 fue de 42 %, el de 25-39 llegó al 61.4 % y el de 40-70 alcanzó el 52.6 %.

Otros medios

Aparece en el segundo lugar Radio Exitosa con 28.9 %, le sigue Radio Onda Azul – Puno con el 2.6 %, Radio Melodía – Arequipa con 1.3 %, Radio Loreto y Radio 15-50 – Huancayo con 1.1 %.

Otras emisoras de radio alcanzaron el 2.2 %, mientras que el 9.9 % de los encuestados no precisó.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 y 17 de septiembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.