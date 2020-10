RPP, La Voz del Perú: 57 años de evolución

RPP Noticias está de aniversario. | Fuente: RPP

De radionovelas, a cintas magnéticas y luego transmisiones en directo, ese fue el gran salto de Radio Programas del Perú. En 1973, a diez años de su fundación, RPP se convirtió en una de las cadenas con mayor audiencia a nivel nacional. La Rotativa del Aire se emite hace 41 años, es uno de los noticieros más antiguos y a la vez el más sintonizado en nuestro país.

Quienes pasaron por los micrófonos de RPP saben y conocen de primera mano la evolución de la radio, la transformación de una emisora que se preocupó por llegar a todos los rincones del Perú.

José María Chema Salcedo recuerda que RPP permitió visibilizar a la población con la información como servicio; un servicio que era acompañado con asesorías médicas, económicas y hasta espirituales.

"RPP ha inoculado a la población peruana, las grandes mayorías de este país del sano virus de la información y de la noticia. El nacimiento de RPP que hoy día estamos conmemorando significó una revolución en materia de comunicaciones en el Perú por su nacimiento y porque poco después comenzó a hacer realidad ese slogan, ese lema que no es una publicidad; es decir, estaba acompañando a la gente en lo que hoy día los jóvenes llaman tiempo real. Me refiero a cuando RPP inauguró sus comunicaciones satelitales", cuenta.

El público no era abstracto, tenía necesidades específicas que fueron cubiertas en distintas plataformas. Es así que en 1994, RPP lanza un bloque de televisión transmitido por una señal de cable desde las 5 hasta las 10 de la mañana. El contenido consistía en la grabación de los propios locutores desde la sede principal de Radio Programas del Perú.

Pero eso no fue todo, en noviembre de 1996 lanzó su propio sitio web que fueron actualizando para que los usuarios se sientan cómodos en su búsqueda, con un diseño que se adapta a cualquier dispositivo ya sea un teléfono móvil, una tablet o computadora.

Con esta plataforma, todos, y sin importar la hora, podían acceder a la información de su preferencia, como lo recuerda Jesús Miguel Calderón, exdirector de informaciones del Grupo RPP y conductor de Despierta Perú.

"Para un medio de comunicación lo más importante es conocer al público que llega. Creemos conocer a nuestro público. Estamos cerca de la gente. Todas nuestras plataformas radio, web, televisión nos ayudarán a estar más cerca de ustedes. Por eso la era digital la agarramos con mucho entusiasmo", señala.

Actualmente, todo el equipo de RPP Noticias afronta una nueva transformación, una evolución generada por la pandemia del nuevo coronavirus. Las cabinas de transmisión tienen personal limitado, las coberturas en calle cumplen con ciertos protocolos de bioseguridad. Sin embargo todo ello no ha significado una reducción de calidad informativa, por el contrario, ha llevado a todos a un máximo esfuerzo.

Andrea Closa, periodista de RPP Deportes y una de las voces más jóvenes en esta área, indica que lo más importante es que el oyente se siga sintiendo acompañado, que los segundos, minutos u horas de narración sean los mejores y minimizar los obstáculos ocasionados por la COVID 19.

"Tratar de que eso no se note al aire, tratar de que la gente no se dé cuenta de que te está costando el doble o el triple de lo que te costaba antes, creo que es un mérito porque tiene que ver con la adaptación y finalmente eso también me parece una evolución", comenta.

Y es que RPP ha apostado en estos 57 años por una transformación constante, su multiplataforma refleja la dedicación que durante décadas hicieron para entender al público y brindarles lo que ellos necesitan hasta convertirse en La Voz del Perú.