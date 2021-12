'Letras en el Tiempo' es un programa que busca acercar al oyente con la literatura, cada capítulo te invita a leer un libro y a descubrir la obra de los escritores del Perú y el mundo. Patricia del Río, conductora del espacio, cuenta que para establecer una buena comunicación con el escritor entrevistado es importante no solo leer sus obras, sino también leer acerca de su biografía y sus otras entrevistas. "Los escritores son gente que tiene mucho que comunicar y si se sienten cómodos, si sienten que lo conoces y que no le haces la pregunta típica porque no tuviste tiempo de preparar la entrevista, siempre se sueltan", dijo la periodista.