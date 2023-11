Salud mental de los adolescentes: ¿cómo saber si mi hijo necesita ayuda?

"¿Por qué es que un adolescente llega al problema de la salud mental ? es precisamente porque no existe un proceso en el cual el adolescente diga 'si me siento mal con quién tengo que hablar'. Hay mucha ignorancia en nuestros jóvenes de no saber a quién acudir cuando se sienten tristes. Estigmatizamos mucho el tema de ir a salud mental y ahí empieza a radicar todo eso, se empiezan a sentir culpables por las emociones que están teniendo", mencionó la especialista.

01 Nov 2023 - 02:28

¿Cómo saber cuándo tu hijo necesita ayuda? De acuerdo con Barahona, es normal que durante la etapa de la adolescencia el hijo ya no quiera confiarles a sus padres cierta información sobre su vida. No obstante, sí existen algunas señales que van a indicar que el menor necesita de ayuda porque está pasando por un problema. "¿Cuáles son las señales de alerta? por ejemplo cuando un adolescente empieza a aislarse, se encierra en su cuarto y ya no quiere salir, cuando empieza a tener un cambio repentino de las cosas que antes le gustaban y ahora ya no le gustan (...) Cuando un joven no quiere ir al colegio es porque algo está sucediendo y es importante prestarle atención", explicó. "A veces el adolescente no puede dormir, se despierta en la madrugada, empieza a llorar, empieza a consumir alcohol. Cuando empiezan a ocurrir estas cosas, se debe buscar ayuda", añadió.