Samantha Power, administradora de USAID, sobre la minería ilegal: "Me preocupa que de acá a 5 años encontremos más de este barro rojo y no ver la selva que esperaría poder ver"

En entrevista con el programa 'Las cosas como son' de RPP TV, Samantha Power dijo que hay personas que intentan enfrentar la deforestación, pero es un problema que solo empeora.

Samantha Power, administradora de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), realizó una visita a Madre de Dios -semanas después de la participación del presidente Joe Biden al Perú para la cumbre APEC- para poder "presenciar el daño y la deforestación" que causa la minería ilegal.

"Para mí fue una oportunidad para ver los efectos de la minería ilegal, dado los desafíos económicos que enfrentan tantos peruanos y gente alrededor del mundo, por supuesto que entiendo completamente la tentación de ganar dinero para tu familia, pero los efectos en la tierra, sobre este precioso recurso natural que protege al mundo entero, los efectos son devastadores", cuenta.

En entrevista para el programa Las cosas como son, Samantha Power cuenta que, años atrás, USAID financió la creación de un laboratorio de análisis de mercurio y su impacto en el suelo, los animales y el agua de la zona, debido a la alta concentración de este metal, con la finalidad de brindar soporte a los afectados.

"Esto es un veneno, un veneno para la fauna, un veneno para la gente y por supuesto que es algo que tomará muchos años revertir", alertó.

"Hay mucha gente con buena voluntad, que realmente está intentado enfrentar esto, pero es un problema que solo empeora, no mejora. Y me preocupa que, de acá a cinco años, encontremos más de este barro rojo y no ver la selva que esperaría poder ver, la que aún se puede ver. Pero estas acciones están pasándole factura a este tesoro", dijo.

La funcionaria de USAID ha señalado que la Amazonia es una maravilla del mundo, pero que está en una situación bastante difícil. Además, ha advertido una dura realidad al señalar que Perú está entre los primeros diez países del ranking que peor protege o salvaguarda los derechos de los pueblos indígenas.

"(…) Decirles a las autoridades que es momento de hacer cumplir la ley, pero que en lugar a veces se enfrentan a amenazas, y de hecho más de 36 defensores ambientales han sido asesinados desde el 2014 en la última década. Y este tipo de efecto desincentivador hacia varios líderes que el pueblo peruano necesita para que sigan alzando sus voces y que puedan ver que sus derechos se respetan y se protegen y puedan ver que se cumpla la ley", anotó.



Al ser consultada sobre los 36 líderes ambientales indígenas asesinados, en su mayoría por gente que aún no ha sido identificada, la especialista sostiene que pareciera que estas actividades criminales no las percibe el sistema legal.

"Ese ciertamente es el mensaje que las comunidades indígenas que han perdido miembros de su propia familia en algunos casos me dicen, mira, la ley está escrita en un papel, pero el papel no puede detener un disparo. Y la única manera en la que impides este tipo de violencia es castigando a los perpetradores", relata.

Del mismo modo, Power cuenta que, durante su visita, lanzaron una actividad para trabajar con los agentes del orden público a fin de poder mejorar la aplicación de la ley, además de brindar a las comunidades indígenas información sobre quiénes están dentro de sus tierras y en qué horas para poder identificar alertas. Pese a esto, precisa que es algo que debe involucrar a más personas.

"Pero fundamentalmente esto es algo que les concierne a todos los peruanos y es importante que no solo las comunidades indígenas sean las que alzan la voz y ciertamente EE. UU. quiere proporcionar todo el apoyo que esté a nuestro alcance, a la gente joven en Perú que reconoce lo que representa la Amazonía para ellos y que tampoco quiere vivir en un país en donde no se castigan los asesinatos sin importar a quien se quiera asesinar", comenta.

En otro momento, la funcionaria estadounidense recordó que USAID está trabajando en el Perú desde 1961. Según explicó, además del trabajo para proteger el medio ambiente, prestan atención a los incendios forestales, para lo cual han invertido en agricultura resistente al clima y en concientizar al público sobre las bondades ambientales que hay en el país.

"Estamos invirtiendo mucho en medios de vida y oportunidades económicas para los que puedan verse tentados a irse hacia la minería o tala ilegal o similares", señala.

De otro lado, cuenta que en USAID también están bastante enfocados en el incremento del narcotráfico y las bandas criminales.

"Así que una prioridad importante para los Estados Unidos es ayudar a las autoridades peruanas a acabar con la creciente criminalidad y una de las prioridades de USAID es apoyar un esfuerzo para incrementar la transparencia incluso en los proyectos del Gobierno", apuntó.