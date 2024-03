Sernanp: 40 áreas naturales protegidas pueden recibir visitas durante Semana Santa

Actualidad José Carlos Nieto Navarrete: "Estamos promocionando algunas áreas naturales protegidas que están cerca a las ciudades"

José Carlos Nieto Navarrete, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). | Fuente: RPP

El jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Carlos Nieto Navarrete, señaló que 40 de las 76 áreas naturales protegidas del país están a disposición de ser visitadas por la ciudadanía durante la Semana Santa.

En Ampliación de Noticias, el funcionario indicó que, de estas 40 áreas naturales protegidas, aproximadamente 20 tienen infraestructura para acoger visitantes.

"De las 76 nosotros tenemos 40 con actitud turística. Esas 40 están a disposición. Sin embargo, nosotros creemos que en esta Semana Santa es tiempo de reflexión y recogimiento, pero también es un tiempo para conectar con la naturaleza, que las familias puedan ir y visitar. Estamos promocionando algunas áreas naturales protegidas que están cerca de las ciudades para que puedan visitar y acompañarnos en este proceso", dijo.

José Carlos Nieto Navarrete precisó que entre las áreas naturales protegidas cercanas a las ciudades se encuentran Islas Cavinsas e Islotes Palomino (Lima), Allpahuayo Mishana (Loreto), San Fernando (Ica), el Bosque de Pómac (Lambayeque), o Los Manglares (Tumbes).

"Igual tenemos Paracas, tenemos Ballestas, tenemos Machupicchu, tenemos Tambopata, pero principalmente por Semana Santa estamos haciendo una campaña para que la población pueda visitar y conocer y sobre todo comprar a estos emprendedores peruanos que están allí trabajando de la mano de nosotros y del ministerio", expresó.

Además, José Carlos Nieto Navarrete recomendó a la población ingresar a la página web oficial del Sernanp donde se encontrará información sobre las áreas naturales protegidas y las empresas autorizadas para brindar servicios dentro de esos espacios.

"Si no es posible eso, y quieren llegar hacia las áreas de frente pueden acercarse a nuestro personal guardaparque y a nuestros puestos de control, que están a las entradas de los espacios y ellos les darán las recomendaciones. Estamos pidiendo de que vayan en forma organizada. Estamos pidiendo de que hagan caso a todas las instrucciones porque hay mucha señalización. Y no es que se puede entrar a todo el espacio de las áreas protegidas, hay zonificación de uso para tema turístico, donde está garantizado que no tendrán problema y hará un disfrute de la naturaleza", dijo.