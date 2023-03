Senamhi dio detalles sobre ciclón Yaku y su nivel de afectación en el país

"Se esperan hasta 5mm de precipitación en Lima Metropolitana", dijo el presidente del Senamhi. | Fuente: Andina/ referencial

El presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Guillermo Baigorria, precisó en conferencia de prensa que el fenómeno denominado 'Yaku' es un ciclón, no un huracán, y precisó cuál es el nivel de afectación que tiene en este momento en la región norte del país.

"El ciclón es una baja circulación que tiene un movimiento circular de vientos y en este caso, como no está organizada, en la parte superior de la atmósfera tampoco tiene otro componente. Entonces, esto no es un huracán, los vientos no llegan a esas velocidades, pero el huracán tiene tanto el movimiento de arriba como abajo, entonces lo hace organizado y que las velocidades sean mucho más altas", declaró en conferencia de prensa.

"En este caso solamente tenemos la circulación de abajo, pero no la superior. Sin embargo, si bien es cierto el núcleo del ciclón no está en la costa, pero sí los brazos que están trayendo las temperaturas altas del mar que son inusuales en estas épocas y la humedad del océano. Estos brazos no están trayendo esos vientos con esas masas de áreas calientes y húmedas es lo que está ocasionando todo este viento y tormentas que existen", añadió.

Asimismo, refirió que el fenómeno comenzó hace seis semanas mediante un calentamiento súbito en el océano, cerca las regiones de Piura y Tumbes y, por lo tanto, "esto todavía no se puede declarar como un niño ya que mínimo son tres meses". "Sin embargo, los efectos de temperatura están causando lluvias torrenciales", añadió.

El presidente del Senamhi anunció que según el aviso meteorológico N° 46, las fuertes lluvias continuarán hasta el martes 14 de marzo y se proyecta un incremento, que proviene desde la zona sur, en Lima.

"¿Hasta cuándo va a durar? Se prevé que ya para el día 15 ya se esté alejando más de la costa y ya desapareciendo. Entonces el efecto mismo de Yaku estaría permaneciendo hasta ese día. Sin embargo, recuerden que todavía nos quedamos con esas aguas cálidas, al frente de Ecuador, Tumbes y Perú", sostuvo Guillermo Baigorria.

¿Qué sucederá en Lima?

Por otro lado, de acuerdo con las proyecciones climáticas, Guillermo Baigorria explicó que el volumen de las lluvias en Lima Metropolitana será de 5 milímetros, es decir, se acumulará 5 litros de agua por metro cuadrado.

"¿Qué significa 5 milímetros de precipitación? Es el equivalente a 5 litros de agua por metro cuadrado", mencionó.

"Si bien el núcleo de este ciclón [Yaku] está en el océano, los brazos nos están afectando. La precipitación en La Molina ha llegado a superar los 2mm, lo que es inusual", agregó en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente del Senamhi señaló que Lima no es una ciudad con lluvias constantes y, en consecuencia, las viviendas con techos planos acumularán agua por efecto de las lluvias intensas pronosticadas para los días siguientes y podrían colapsar si no cuentan con un sistema de drenaje adecuado.

"Básicamente va a haber una acumulación de agua. Toda la parte de la sierra tanto baja como alta, va a haber mucha precipitación, y va a -potencialmente- estar causando activación de quebradas, aproximadamente de todas las quebrada que tenemos en Lima, y, por otro lado, en los próximos días la acumulación de esta agua en los ríos. Es una secuencia que se estará dando incluso después de que Yaku se reitre de su posición actual y se vaya al oeste", sostuvo el presidente del Senamhi.

Por otro lado, el coronel EP (R) Pedro Díaz Dagnino, director de la Dirección Desconcentrada del Indeci para Lima Metropolitana y Callao, explicó cuáles son las acciones que se tomarán en la capital peruana para enfrentar las lluvias y activación de quebradas.

"Los gerentes y subgerentes de todos los distritos están atentos. Se han hecho simulacros, por ejemplo, en Chosica, ya previendo que suceda un evento. Todas las brigadas de los distritos están atentos como entidades de primera respuesta a afrontar una situación si hubiera una emergencia", declaró.