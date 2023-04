Abogado advierte que proceso de extradición de Sergio Tarache depende de la voluntad del Gobierno colombiano

Vladimir Padilla, abogado experto en extradición, señaló este martes que todo el proceso de extradición del feminicida Sergio Tarache, quien fugó a Colombia tras asesinar a Katherine Gómez, dependerá de la voluntad del aparato judicial y el Gobierno colombiano.

En declaraciones a RPP Noticias, el abogado también advirtió que sería necesario asegurar la detención de Sergio Tarache mientras las autoridades peruanas trabajan en el pedido de extradición. Sin embargo, cuestionó que desde Colombia no se procediera con la expulsión del ciudadano venezolano, pues la extradición tardará.

“Si teniendo la posibilidad de entregártelo en menos de 24 horas a una persona no te la entregan, imagínate tú cómo va a demorar un tema de extradición porque ahí viene otro tema, la extradición no es una suerte de procedimiento, sino que prácticamente quedamos a la voluntad del Poder Judicial de Colombia y a la voluntad del Gobierno de Colombia”, manifestó.

Plazos

Explicó, además, que este proceso en nuestro país podría tardar en prepararse al menos un año y que la parte colombiana podría tardar el mismo tiempo. No obstante, precisó que hasta el momento no hubo una comunicación oficial respecto de la situación de Tarache.

En esa línea, señaló que esta situación tendría un mal antecedente para la gestión del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos y reiteró que todo depende de la voluntad de las autoridades colombianas.

“Nuevamente, cuando hay voluntad, todo se puede hacer y en este caso por la demora de los días demuestra que el Gobierno de Colombia no lo quiere realizar o lo quiere realizar yo no sé si con un tipo de condicionamiento. Espero que no sea así”, sostuvo.

Pedido de detención

El Gobierno planteó ante Colombia un pedido de detención con fines de extradición contra Sergio Tarache, feminicida confeso de la joven Katherine Gómez, quien fue detenido en la ciudad de Bogotá, Colombia, a donde fugó desde Perú tras cometer el crimen.

"[...] las autoridades competentes consideraron que la vía de detención preventiva con fines de extradición es la que brinda las mayores seguridades y garantías para una efectiva administración de justicia en el presente caso", señaló el comunicado de Cancillería.

Tarache es acusado de rociar gasolina y prender fuego a Katherine Gómez, el pasado 18 de marzo en la a pocos metros de la plaza Dos de Mayo (Cercado de Lima). Luego de confirmarse el fallecimiento de la joven, pasaron seis días para que el Poder Judicial dictara 6 meses de impedimento de salida del país contra el feminicida.