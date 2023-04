¿Cuáles son los pasos en Colombia para iniciar el proceso de extradición de Sergio Tarache?

Camilo Burbano, abogado penalista de Colombia explicó la situación de Sergio Tarache, el feminicida confeso de la joven Katherine Gómez (18) | Fuente: RPP

El abogado penalista de Colombia, Camilo Burbano, explicó a RPP Noticias los pasos para el proceso de la extradición de Sergio Tarache, el feminicida confeso de Katherine Gómez (18) y capturado en Bogotá, para que sea juzgado en el Perú con las garantías del debido proceso.

"Lo que sucede en este momento la Fiscalía General de Colombia debe ponerlo (a Sergio Tarache) bajo custodia para hacer efectiva la orden de extradición. Ahí pasará un término en el cual el país requirente, entiendo el Perú, tendrá que hacer una solicitud formal al Gobierno colombiano y comienzan a correr algunos términos dependiendo si es una extradición 'exprés' o una extradición normal", aclaró.



Camilo Burbano indicó que en los dos casos interviene en primer lugar la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá examinar que se cumplan todos los requisitos de la extradición. En caso la referida Corte Suprema da el visto bueno, afirmó, pasa al Gobierno Nacional, el cual también tiene que dar el visto bueno para proceder a la extradición de Sergio Tarache.

"La diferencia entre la extradición 'exprés' y la extradición normal es que en la extradición 'exprés' la persona que va a ser extraditada tiene que acogerse a ese trámite abreviado y será mucho más corto proque se evita toda la etapa probatoria", expresó.

El abogado colombiano remarcó que los dos procedimientos son muy similares, pero se diferencian fundamentalmente en su duración.



"¿Cuál es la diferencia entre extradición 'exprés' y extradición normal? Es que la Corte Suprema de Justicia tiene un periodo para la presentación de pruebas por parte de la defensa de la persona que ha sido capturada para efectos de la extradición. En cambio, en la extradición exprés la persona renuncia a ese periodo probatorio y se procede a hacer una evaluación de cumplimiento de requisitos", insistió.



Decisión de Gobierno peruano

El Gobierno peruano solicitó a las autoridades de Colombia la detención preventiva con fines de extradición al Perú de Sergio Tarache, detenido en Colombia, y acusado del asesinato de Katherine Gómez.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señala que, desde su captura en Colombia, las autoridades fiscales y diplomáticas consideraron que la vía de detención preventiva con fines de extradición es la que brinda las mayores seguridades y garantías para una efectiva administración de justicia en el caso.

