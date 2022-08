Por otra parte, Aldo Pecho habló sobre el estado de emergencia en el país y cuánto ha ayudado a reducir los índices de criminalidad. "Si comparamos el 2019 (cuando no había pandemia) y los dos primeros años de pandemia (2020 y 2021), sí disminuyó. No diría que necesariamente por el estado de emergencia, pero sí porque ya existían una serie de factores de movilización social, de que la gente salía menos a las calles, había este miedo al contagio", manifestó Pecho. No obstante, indicó que actualmente los índices delictivos han recuperado terreno y "prácticamente nos encontramos en niveles del 2019".