Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Hoy se realizará el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025: todo lo que debes saber para participar

Hoy también se conmemora 18 años del terremoto de 7,9 que azotó Pisco en 2007.
Hoy también se conmemora 18 años del terremoto de 7,9 que azotó Pisco en 2007. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El ejercicio está programado para este 15 de agosto, a las 3:00 p.m. Esta es una fecha simbólica, pues hoy se conmemoran 18 años del terremoto que azotó Pisco en el 2007.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, 15 de agosto, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro a las 3:00 p.m. Esta fecha no es un hecho aislado, ya que, hoy también se conmemoran los 18 años del terremoto de 7,9 que azotó Pisco en 2007.

Este ejercicio contempla simular múltiples escenarios de emergencia, incluidos sismos de gran magnitud, deslizamientos, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis, entre otros. Ello con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de contar con una mochila de emergencia y los puntos seguros de su vivienda o barrio.

¿Quiénes participan en el simulacro?

El simulacro convoca a entidades de los tres niveles de Gobierno: local, regional y nacional; las Fuerzas Armadas; la Policía Nacional del Perú (PNP); Cuerpos Generales de Bomberos Voluntarios; instituciones educativas públicas y privadas; centros de salud; mercados; oficinas; empresas y la comunidad organizada.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Atento para participar

Para participar, previamente, los ciudadanos deben identificar las rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencia y elaborar un plan familiar.

Las alarmas sonarán a las 3:00 p.m. a nivel nacional para alertar a los ciudadanos. Al escuchar el sonido, deberán evacuar siguiendo las rutas establecidas.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

Te recomendamos

Las cosas como son

Día de Simulacro nacional multipeligro

La fecha ha sido escogida para conmemorar a las víctimas del terremoto que el 2007 tuvo su epicentro en la provincia iqueña de Pisco y que dejó un elevado saldo de pérdida de vidas humanas y de destrucción de viviendas e infraestructuras.
Las cosas como son
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Simulacro Nacional Multipeligro 2025 Indeci Simulacro

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA