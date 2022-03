María Cajamarca señaló a RPP Noticias que no le corresponde recoger las grandes bolsas de basura que dejan los vecinos. | Fuente: RPP Noticias

“Nosotros que no tenemos mucha educación al menos somos amables”, dice María Cajamarca, una trabajadora de limpieza que fue verbalmente agredida por el dueño de un minimarket y su pareja, en la urbanización San Antonio de Carapongo, en San Juan de Lurigancho.

Cajamarca relató a RPP Noticias que se encontraba realizando su trabajo habitual en la zona cuando Javier Casaico y su pareja la agredieron verbalmente, insistiéndole que se llevara una bolsa de basura que no había sido dejada en el lugar por ella e introduciéndola a la fuerza en su contenedor.

La mujer señaló que solo podía contener el material desechable que se encarga de limpiar en varias calles del distrito. Los vecinos aseguraron que no es la primera vez que ciertas personas tienen actitud violenta con trabajadores de limpieza.

“Recojo la basura como siempre, como cada mañana, y de repente aparece este par de parejas gritando. Su esposa también me gritó duro, me han gritado los dos”, confesó Cajamarca a este medio. Por su parte, Casaico también fue entrevistado y pidió disculpas a la trabajadora.

“Sí, me exalté demasiado. Le reclamé, nunca la insulté, sí, le grité porque no sabía cómo ofuscar mi ira. No fue la manera y pido las disculpas del caso”, señaló Casaico, quien admitió tener problemas de ira y haber llevado terapia psicológica por “un problema personal”.