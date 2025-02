Sunarp: inscribe el cambio de características de tu auto y evita multa de S/ 428 y retención

Se debe registrar de manera obligatoria el color, tipo de combustible y motor para no tener problemas.

¿Sabías que el no inscribir en la Sunarp el cambio de características de tu auto (como color, tipo de combustible y motor), puede generarte inconvenientes como una multa de S/ 428 y la retención de tu vehículo ya que es considerada una infracción grave? Evita este mal momento registrando en la Sunarp dichos cambios.

El cambio de las características de un auto es uno de los trámites más demandados por quienes van al Registro Vehicular. Si estás pensando en realizar estas modificaciones en tu automóvil, debes registrarlas obligatoriamente en la Sunarp, pues circular con características diferentes a las señaladas en la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV o TIVe) constituye una infracción grave y podrías ser multado, además de la retención de tu vehículo.

Primero, debes de saber que no todos los cambios en el auto deben registrarse ante la Sunarp, solo aquellos que modifican las características principales del vehículo. No están considerados la colocación de accesorios como alerones, tubos de escape deportivos, entre otros. Los cambios que deben registrarse obligatoriamente ante la Sunarp son los siguientes.

Color: Si se modifica buena parte de la pintura original del vehículo, se debe registrar el cambio de características en la Sunarp. No se consideran como parte del color de un vehículo, los stickers de identificación, logotipos de las empresas de transporte y otros similares, así como cualquier otro color distintivo de los mismos, en tanto estos no excedan del 20% del área total del vehículo. En consecuencia, estos colores no son necesariamente registrables.

Tipo de combustible: Por un factor económico, en los últimos años cientos de personas han optado por cambiar el sistema de combustible de sus vehículos a GLP o GNV. Esta modificación tiene que registrarse en la Sunarp.

Motor: Este elemento primordial del auto lleva un número de serie para su identificación, por lo que, es necesario actualizar la TIVE si se efectúa el cambio de motor.

Cómo inscribir los cambios

Para realizar el trámite de cambio de características debes seguir los siguientes pasos:

• Completa los formularios de solicitud de inscripción de títulos y solicitud contenida en el formato para cambio de características, este último tiene que ser llenado en la página web de la Sunarp para su posterior descarga e impresión. Recuerda que se pueden requerir otros documentos, según calificación registral y disposiciones vigentes.

Para el cambio del sistema de combustible, se deberá presentar el certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para el cambio de motor, se deberá presentar los documentos que acrediten la adquisición legal del nuevo motor (boleta o factura de adquisición en donde conste el nombre del propietario del vehículo) envío XML en el supuesto que el comprobante de pago sea electrónico (adjuntar en el formato). En caso el cambio de motor modifique la cilindrada, potencia y/o tipo de combustible, será necesaria la presentación de un certificado de conformidad de modificación expedido por una entidad autorizada por el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones.

• En el área de caja debes cancelar la tasa registral (S/ 48.10), sujeta a liquidación final por el registrador público.

Para solicitar la inscripción de los cambios, el titular registral o su representante debidamente facultado deberá acudir a una oficina registral y presentar el formato de la Sunarp, debidamente llenado, además de los documentos que correspondan según el cambio realizado. Luego, mediante el uso del sistema de verificación biométrica por comparación de huella dactilar del Reniec, se comprobará su identidad. En este caso, se ha suprimido la exigencia de la certificación notarial de firma.

Cuando sea un tercero quien gestione la solicitud de cambio de características, se debe presentar el formato de la Sunarp debidamente llenado, así como la certificación notarial de firma del titular registral del vehículo y la documentación que sustente el cambio o cambios realizados; e igualmente se corrobora la identidad con el sistema de verificación biométrica por comparación de huella dactilar del Reniec.

En el supuesto de advertir un error atribuible al Registro podrá solicitar su rectificación de forma virtual a través de la Solicitud Electrónica de Rectificación por Error Material, disponible en: https://www.sunarp.gob.pe/serviciosenlinea/portal/index.html

EL DATO

Durante el año 2024 se inscribieron, a nivel nacional, 207 873 cambio de características vehiculares. Lima (151 007), La Libertad (9 386), Arequipa (9 332), Cusco (6 008) y Junín (4 865), ocupan los cinco primeros lugares.