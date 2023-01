Sunass: más de tres millones de peruanos no tienen acceso a agua potable

Mauro Gutiérrez, director ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), dijo esta mañana en RPP que el 10 % de la población peruana no está conectada a la red pública de agua potable, lo que supone que alrededor de 3.1 millones de personas no tiene acceso a dicho servicio. Este problema de cobertura, indica el funcionario, conlleva a que algunos compatriotas tengan que pagar hasta 6 veces más por metro cúbico de agua. "Una persona que está conectada paga aproximadamente S/ 2.6 o S/ 2.8. Una persona que no está conectada puede estar pagando entre S/ 16 y S/ 18", señaló.