La Universidad Marítima del Perú se convierte en la quinta universidad clausurada por Sunedu. | Fuente: Sunedu

La Universidad Marítima del Perú (UMP) se convierte en la quinta clausurada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y tendrá que dejar de ofrecer sus servicios educativos en el plazo máximo de dos años.



Sunedu le denegó la licencia institucional, luego que verificara que no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. De esta manera, la universidad no podrá a convocar a procesos de admisión y en el plazo perentorio tendrá que ofrecer a sus estudiantes alternativas para que puedan reubicarse en otras casas de estudio.



La Sunedu evaluó que entre las deficiencias más graves de esta casa de estudios, se hallan el tema de infraestructura, irregularidades académicas relacionadas al número de horas lectivas y acceso a talleres y laboratorios, incumplimiento de procesos de selección y evaluación docente, ausencia de sistemas virtuales básicos, entre otros.



Además, la universidad no cuenta con un financiamiento para el desarrollo de la investigación. Sunedu precisa que esta universidad contó con más de un año, desde el momento en el que fue notificada formalmente, para levantar las observaciones y dar cumplimiento a las Condiciones Básicas de Calidad.



La Universidad Marítima del Perú es privada y funciona desde hace seis años con autorización provisional. Cuenta con una plana de 36 docentes.



Incumplimientos

Entre las deficiencias educativas que encontró la Sunedu al supervisar la Universidad Marítima del Perú están:

1. En algunos ciclos el número de ingresantes por semestre superaba al número de postulantes.

2. Existían cursos con horas prácticas en ingeniería que aún no cuentan con laboratorios y talleres.

3. Solo había tres trabajos de investigación a la fecha de revisión de la Sunedu.

4. La universidad contaba con una sola biblioteca en sus dos locales.

5. No contaba con el porcentaje mínimo de docentes a tiempo completo que exige la Ley Universitaria (25%).

6. La universidad no cuenta con mecanismos claros para otorgar financiamiento a proyectos de investigación.