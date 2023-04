Manuel Castillo convocó a todos los rectores de las universidades del país, los recibió con alfombra roja, con un bufete y les expresó disculpas a nombre de la Sunedu. | Fuente: Andina

El jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Manuel Castillo Venegas hizo posible que en 23 días su amigo y excliente Santos Montaño sea reconocido como rector de la Universidad Nacional de Piura, según reveló el programa Punto Final.

El ministro de Educación, Óscar Becerra, propuso al abogado Manuel Castillo como nuevo jefe de Sunedu, designación que se oficializó a fines de febrero de este año. Ya instalado en el cargo priorizó el 9 de marzo atender la solicitud de opinión jurídico legal sobre la resolución N° 158-2019 emitida por la anterior gestión. La resolución no reconocía a Santos Montaño como rector de la Universidad Nacional de Piura.



El 10 de marzo, Manuel Castillo envió un documento a Fressia Munarriz, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu, para que especialistas den una opinión técnica. Y al mismo tiempo, el superintendente cambió a la jefa de esa oficina y colocó en su lugar a Carlos Mesía Ramírez, excongresista y exmiembro del Tribunal Constitucional.

Además, Manuel Castillo cambió al jefe de la Unidad de Grados y Títulos y contrató con una orden de servicios del 31 de marzo y por 21 000 soles a una especialista en derecho llamada Priscila Flores. Ella en tres días emitió un informe reconociendo a Sandro Montaño como rector de la Universidad Nacional de Piura.

"¿Dónde está el conflicto de interés? (...) él ha sido profesor allá de la universidad, pero eso no significa que hay conflicto de interés (...) claro yo lo conozco, lo conozco como abogado", dijo el rector Sandro Montaño sobre su exabogado Manuel Castillo.

¿Disculpas a los rectores?

A raíz de este hecho, una trabajadora anónima de Sunedu denunció a Punto Final que hay "una clara evidencia" de una "composición política" en el organismo supervisor orientado a "favorecer intereses".

"Me avergüenza tener este superintendente ¿Cómo el superintendente pide disculpas a los rectores? ¿Cómo el superintendente dice que va a trabajar junto a los rectores para reorganizar la Sunedu?", expresó la trabajadora.

Cabe indicar que Manuel Castillo convocó a todos los rectores de las universidades del país, los recibió con alfombra roja, con un bufete y les expresó disculpas a nombre de la Sunedu.

"Eso definitivamente va a cambiar, así que las disculpas de inicio de cualquier situación que podamos nosotros incurrir (...) del anterior Sunedu es una sensación policiaca, persecutoria, coactiva, sancionadora, eso ya terminó. Nosotros queremos ser como el pater familias, el hombre común y corriente, el padre amoroso, si bien es cierto complaciente, cariñoso, pero al mismo tiempo sancionador, pero sancionador dentro de los parámetros constitucionales y normativos", manifestó.

