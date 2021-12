Susana Higuchi, excongresista y ex primera dama. | Fuente: Congreso

La ingeniera, excongresista y ex primera dama, Susana Higuchi, falleció a los 71 años.

Susana Higuchi estudió ingeniería civil en la UNI. A los 24 años, se casó con Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo, con quien tuvo cuatro hijos: Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo.

La vida de Higuchi Miyagawa cambió radicalmente luego de que su esposo asumiera la presidencia de la República.



Desempeñó el cargo de primera dama hasta 1994, cuando Fujimori anunció que había decidido separarla de dicha función. "No se puede ceder al chantaje y a la intimidación, venga de donde venga. He decidido, por ello, de separar a mi esposa de la función de primera dama", dijo Fujimori en un mensaje televisado.



Con un ramo de flores en brazos y en medio de simpatizantes que gritaban su nombre, Susana Higuchi dejó Palacio de Gobierno. Su hija mayor Keiko Fujimori asumió las funciones de primera dama a los 19 años.



“Creo que desde el primer día que asumió mi esposo el gobierno, estuve en el corazón del pueblo peruano. Si por esto se me acuse de deslealtad, no sé a qué le llaman traición. He tratado de comunicarme con él reiteradamente, y la verdad es que recibo como respuesta el silencio. […] La democracia empieza en casa y especialmente a través del diálogo”, dijo Susana Higuchi a su salida de Palacio de Gobierno.



Tras su divorcio y la caída del régimen de Alberto Fujimori, postuló al Congreso, logrando un escaño en dos oportunidades: 2000-2001 y 2001-2006.

En las últimas elecciones generales, mostró su respaldo a la candidatura de su hija, Keiko Fujimori.

La ex primera dama Susana Higuchi falleció luego de encontrarse en estado grave de salud e internada en Oncosalud.