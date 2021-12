Variante ómicron | Fuente: AFP

El ministro de Salud, Hernán Cevallos, ratificó que todas las vacunas aplicadas en el país, incluida la Sinopharm, protegen contra las variantes de la COVID-19, entre ellas la ómicron, descartando así diversas especulaciones que circulan sobre el tema.

“Todas las vacunas que hemos aplicado en el país han jugado un rol muy importante en el control de la pandemia. Los trabajadores de salud nos hemos aplicado, todos, Sinopharm y gracias a ella ha caído sustancialmente la cantidad de casos y de fallecimientos en el sector salud. Así que está demostrado que Sinopharm, y las otras vacunas, han sido efectivas”, destacó en conferencia de prensa, realizada ayer 21 de diciembre, desde el colegio Melitón Carbajal.

Sin embargo, el titular del Minsa comentó que algunos estudios parciales, no concluyentes, advierten que la vacuna Sinopharm tendrían menor capacidad de protección frente a la variante ómicron, lo cual no significa que no sirva frente a ella.

“Se ha encontrado en un estudio parcial que las vacunas Sinovac y Sinopharm no son tan efectivas para evitar la infección, lo que no quiere decir que no sea efectivas para cuidarnos frente a un contagio. Son dos cosas diferentes. Se necesitan otros estudios para tener la certeza y esto ya lo ha señalado la OMS”.

Lo que está claro, indicó, es que estas dos vacunas (Sinovac y Sinopharm) sí son activas frente a la enfermedad y el agravamiento asociado a la infección, es decir ante complicaciones producto de contagiarse de cóvid-19.

“La dosis de refuerzo que se está aplicando en el país es con Pfizer y AstraZeneca y se ha encontrado (en diversos estudios) que esta tercera dosis protege en mayor porcentaje del nivel de contagiosidad de la variante ómicron. Repito todas las vacunas que nos hemos aplicado son eficaces. No hay ningún estudio concluyente que diga que no son eficaces frente a la variante ómicron”, insistió.

¿Cuarta dosis?

En este momento, el país cuenta con el 75% de la población completamente vacunada (dos dosis) y el ministerio de Salud se ha trazado el objetivo cerrar el año con la inmunización del 80%, a fin de tener un mayor margen de protección ante el ingreso de la variante ómicron al país.

“Está en evaluación la aplicación de una cuarta o quinta dosis de la vacuna. Lo que sabemos es que las vacunas, después de una cantidad de tiempo, alrededor de unos 3 a 4 meses, pueden disminuir su capacidad de protección. Esto lo veníamos señalando alrededor del quinto mes, pero en el caso de la variante ómicron, que elude el control inmunológico que genera la vacuna, es importante aplicársela antes, a los tres meses”.

Cevallos refirió que, dependiendo de cómo marche la pandemia, se evaluará si se aplican nuevas dosis de refuerzos contra la COVID-19 para mantener altos los niveles de inmunidad entre la población.

“No es que inmediatamente vamos a aplicar una cuarta dosis, porque no es así. Ahora tenemos que aplicar la dosis de refuerzo a las personas que ya cuentan con dos dosis para mejorar las posibilidades de evitar que la infección por ómicron llegue tan rápidamente (a todos)”.

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha señalado que la variante ómicron, recientemente identificada en nuestro país, tiene la particularidad de producir infección en pacientes previamente expuestos al virus SARS-CoV-2, ya sea por infección previa (“reinfecciones”) y en personas previamente vacunadas (“escape a las vacunas”).

Hasta el momento siguen siendo 12 las personas que han dado positivo a esta variante en el país, pero esto puede cambiar en los próximos días. (Con información de Andina)