¿Planeas construir en la casa de tus suegros? Esto es lo que necesitas saber antes de hacerlo

"De ninguna manera debes construir algo en un bien que no es tuyo". Esta es la respuesta que da el abogado Carlos Chueca, gerente de Inquilinos Morosos SAC, al ser consultado sobre qué tan recomendable es construir en una propiedad que no está a tu nombre.

En diálogo con RPP, el experto dijo que uno de los principales inconvenientes al construir en la casa de tus suegros es que -a pesar de haber financiado la edificación- la propiedad no es tuya. Esto quiere decir que tus suegros seguirán siendo los dueños de lo que tú construyas y podrán desalojarte si es que así lo desean.



El escenario se complica si es que la construcción en terreno ajeno se hace de mala fe. "Por ejemplo, si el suegro se va de viaje y yo construyo (en su casa) pero no tengo su autorización, es mala fe. Incluso el suegro cuando vuelva puede tumbar lo construido y sin pagarle absolutamente nada a quien construyó, porque es su casa", indicó.



No obstante, la situación cambia si es que cuentas con una autorización escrita de tus suegros para construir en su propiedad, explicó el abogado Carlos Chueca en RPP. Si bien la autorización no te hará dueño del predio, sí te garantizará que, en caso de desalojo, te reembolsen el dinero invertido.



Otro concepto importante en este tema de la construcción en terreno ajeno es la independización del inmueble. "La independización es cuando independizas lo que has construido de la propiedad de tu suegro. Ahí lo que generalmente se hace es una nueva partida electrónica en registros públicos (…) La independización te dice que eres el nuevo dueño, porque ya hay una nueva partida y está a nombre mío lo que he construido", apuntó el gerente de Inquilinos Morosos SAC.

En ese sentido, si independizas e inscribes el predio en registros públicos con una nueva partida, eso ya hace tuya la construcción porque está a tu nombre.

En resumen, una persona no debería construir en la casa de sus suegros a menos que tenga una autorización escrita o haya hecho la independización del predio. "Si tengo autorización, ¿puedo construir? Sí puedes construir. ¿Pero eso que he construido es mío? No. Para que sea tuyo tienes que independizarlo e inscribirlo en registros públicos", subrayó Carlos Chueca.

